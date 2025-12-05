Trosatni zahvat: Otac Meghan Markle podvrgnut hitnoj amputaciji, naredna dva dana presudna

Otac vojvotkinje od Sussexa, Meghan Markle, Thomas Markle, podvrgnut je operaciji amputacije lijeve noge i trenutačno se nalazi na intenzivnoj njezi, potvrdio je njegov sin.

Thomas (81) ostao je bez potkoljenice u srijedu, 3. prosinca, nakon što je ugrušak u bedru navodno prekinuo cirkulaciju. Daily Mail piše da je trosatni zahvat obavljen na Filipinima, gdje se umirovljeni rasvjetni tehničar ranije ove godine preselio sa sinom.

Foto: Gb News/ferrari/profimedia

Njegov sin, Thomas Markle Jr., za medije je izjavio: “Moj tata je jako hrabar. Stopalo mu je prvo poplavjelo, a zatim pocrnilo. Sve se dogodilo u trenu. Odveo sam ga u lokalnu bolnicu, napravili su mu snimke i ultrazvuk i rekli da se noga mora amputirati.”

Hitna operacija nakon ugrušaka

“Nije bilo druge mogućnosti,” dodao je. “Rekli su mi da noga mora biti uklonjena i da se radi o pitanju života ili smrti.”

Predstavnik vojvotkinje od Sussexa nije želio komentirati slučaj. PEOPLE je također kontaktirao Thomasa Markle Jr. za dodatne izjave.

Prema riječima sina, Thomas se oporavlja na odjelu intenzivne njege. “Liječnici su rekli da su sljedeća dva ili tri dana presudna,” rekao je. “Lijeva noga amputirana mu je ispod koljena, a najveći je strah bio od moguće infekcije - sepse ili gangrene.”

Thomas se posljednjih godina suočavao s ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama, a 2022. navodno je pretrpio moždani udar.

Dugotrajni razdor Thomasa Markle​a s Meghan

Meghan (44) je u zategnutim odnosima s ocem još od kraljevskog vjenčanja 2018. s princem Harryjem. Razdor je uslijedio nakon što je Thomas priznao da je namjestio paparazzo fotografije za britanski tabloid i, prema Meghan, lagao joj o kontaktu s novinarima. (Kasnije je u više navrata izrazio žaljenje, rekavši 2021.: “Volio bih da ništa od toga nisam učinio.”) Thomas je na kraju otkazao dolazak na vjenčanje, a Meghan je do oltara ispratio tadašnji princ Charles.

Foto: Owen Humphreys/pa Images/profimedia

U velikom intervjuu s Oprah Winfrey 2021. Meghan je otvoreno govorila o narušenom odnosu, rekavši: “Izgubila sam oca.” Prisjetila se razgovora s njim nakon što su otkrivene namještene fotografije: “Nazvali smo ga i pitala sam ga… On je rekao: ‘Ne, apsolutno ne.’” Dodala je kako ga je molila da bude iskren kako bi mu mogla pomoći: “Rekla sam mu da, ako mi kaže istinu, možemo nešto učiniti, ali on to nije mogao. Kao majci, to mi je ostavilo dubok trag.” Istaknula je kako ne može zamisliti da bi namjerno povrijedila vlastitu djecu, što pomirenje čini još težim.

Harry preuzima dio odgovornosti

U dokumentarcu Harry & Meghan iz 2022., Harry je rekao kako djelomično preuzima odgovornost za obiteljski razdor: “Meg je imala oca prije svega ovoga, a sada ga više nema,” izjavio je. “Da nije sa mnom, njezin bi otac i dalje bio dio njezina života.”

Foto: I-images/zuma Press/profimedia

Vijest o Thomasovoj operaciji dolazi istog dana kad je premijerno prikazana nova epizoda Meghanine lifestyle serije na Netflixu, With Love, Meghan: Holiday Celebration. U posebnom blagdanskom izdanju Meghan i Harry prikazuju svoje obiteljske tradicije u Montecitu u Kaliforniji - od izrade adventskih kalendara do kuhanja božićnog gumba, recepta koji je Meghan naučila od svoje majke, Dorie Ragland, a koji sada pripremaju za svoju djecu, princa Archija (6) i princezu Lilibet (4).

