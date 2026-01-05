FREEMAIL
POČIVAO U MIRU /

Užasne vijesti: Svjetski prvak pronađen mrtav u 35. godini života, pratili ga brojni skandali

Foto: Profimedia

Uz njegovu karijeru stoji i jedna mrlja

5.1.2026.
18:50
Sportski.net
Uznemirujuće vijesti dolaze iz Mađarske. Svjetski prvak u kajaku, Miklos Dudas pronađen je mrtav u 35. godini života u svojem stanu. 

Mađarska policija potvrdila je da je u ponedjeljak pronađeno tijelo Miklosa Dudasa. Tragovi krivičnog dijela nisu pronađeni, ali slučaj će biti istražen. Uzrok smrti još nije poznat. Dudas je prije samo 12 godina postao svjetski prvak u štafeti. Ima još dvije bronce kao i srebro i broncu s Europskih prvenstava.

Uz njegovu karijeru stoji i jedna mrlja. Naime, osvojio je medalju na Europskim igrama, ali mu je ona oduzeta jer je bio pozitivan na doping testu. 34 mjeseca je bio suspendiran. Mađarski mediji navode da je često bio dio skandala, a jedan takav dogodio se u listopadu 2025. godine, kada je probušio gume svom susjedu. Njegov pas je ugrizao susjeda, koji je zbog toga udario životinju, a Dudas mu se osvetio tako što je oštetio njegovo vozilo.

Nastupio je i na Olimpijskim igrama 2012. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Šebalj i Bućan razvaljuju na najzahtjevnijoj utrci: 'Danas je bilo prilično opasno'

MađarskaKajakSmrt
