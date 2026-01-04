FREEMAIL
POČIVAO U MIRU /

Velika tragedija: Smrtno stradao bivši olimpijac, akcija spašavanja trajala 2 i pol sata

Velika tragedija: Smrtno stradao bivši olimpijac, akcija spašavanja trajala 2 i pol sata
Foto: Profimedia

U sudaru su sudjelovala dva osobna automobila

4.1.2026.
11:02
Sportski.net
Profimedia
Bivši poljski olimpijac u skoku u vis, Robert Wolski poginuo je nakon prometne nesreće koja se dogodila 26. prosinca. Nakon nesreće prevezen je u bolnicu u Lodzu u kritičnom stanju.

Nakon nekoliko dana borbe, Wolski je, nažalost, podlegnuo ozljedama i preminuo u 44. godini života. Prema pisanju dnevnih novina "Fakt", tragičan incident dogodio se u petak, 26. prosinca, oko 9:00 sati u gradu Bocheńu, koji se nalazi na pokrajinskoj cesti broj 703 između Piąteka i Łowicza.

 

 

U sudaru su sudjelovala dva osobna automobila. Na mjesto događaja odmah su upućene četiri vatrogasne brigade, timovi hitne medicinske pomoći, policija i helikopteri hitne medicinske pomoći. Spasilačke akcije trajale su otprilike dva i pol sata.

Godine 2004. natjecao se na Olimpijskim igrama u Ateni kao predstavnik Poljske u skoku u vis. Tijekom karijere osvojio je naslove prvaka Poljske u dvorani i na otvorenom, natjecao se na Europskom prvenstvu u dvorani i postigao međunarodni uspjeh. Njegov najbolji skok u vis bio je 2,31 metar.

POGLEDAJTE VIDEO: Milas za RTL Danas uoči borbe za boksačku Ligu prvaka: 'Velikani odlaze, na nama je red'

PoljskaPrometna NesrećaSkok U Vis
POČIVAO U MIRU /
Velika tragedija: Smrtno stradao bivši olimpijac, akcija spašavanja trajala 2 i pol sata