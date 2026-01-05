FREEMAIL
Žena zbog koje je Ante ostavio prvu supruga: Ovo je majka Janice i Ivice Kostelić

×
Foto: Petar Glebov/pixsell

Tijekom godina Marica je bila neizostavan dio skijaškog tima Kostelić. Pratila je djecu na gotovo svim natjecanjima, brinula o logistici, organizaciji i svakodnevnim obvezama, često preuzimajući ulogu svojevrsnog „ekonoma“ obitelji

5.1.2026.
18:48
Hot.hr
Petar Glebov/pixsell
Povodom 44. rođendana Janice Kostelić, jedne od najvećih sportašica u povijesti hrvatskog sporta, pažnja se ponovno usmjerava na obitelj koja je stajala iza njezinih nevjerojatnih uspjeha. Uz oca Antu i brata Ivicu, nezaobilazno ime u toj priči je i Marica Kostelić – majka, stup obitelji i tiha snaga iza jedne od najuspješnijih sportskih karijera.

Iako je široj javnosti poznata ponajprije kao majka slavnih skijaša, Marica Kostelić i sama je bila sportašica. Upravo ju je sport spojio s Antom Kostelićem, poznatim pod nadimkom Gips.

Foto: Petar Glebov/pixsell

Ante je u mladosti trenirao rukomet, plivanje, skijanje i automobilizam, a kasnije se posvetio trenerskom poslu. Krajem šezdesetih godina trenirao je žensku rukometnu ekipu u kojoj je igrala i Marica.

Stup obitelji Kostelić

Tada je među njima planula ljubav, a iako je Ante u tom razdoblju već bio u braku, razveo se i oženio Maricom. Njihova obitelj ubrzo je okrunjena i djecom – Ivica je rođen 1979., a Janica 1982. godine.

Tijekom godina Marica je bila neizostavan dio skijaškog tima Kostelić. Pratila je djecu na gotovo svim natjecanjima, brinula o logistici, organizaciji i svakodnevnim obvezama, često preuzimajući ulogu svojevrsnog „ekonoma“ obitelji.

Dok su reflektori bili usmjereni prema medaljama, treninzima i pobjedama, ona je bila tiha konstanta koja je sve držala na okupu.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

„Mama je najvažnija osoba u mom životu“

Unatoč brojnim uspjesima, Marica je često isticala da joj je najveći izazov bilo nositi se s ozljedama svoje djece, koje su obilježile njihove karijere. Ipak, nikada nije skrivala ponos na Ivicu i Janicu, bez obzira na rezultate.

Koliko joj je majka značila, Janica je i sama više puta javno istaknula. U jednom od rijetkih osobnih istupa rekla je:

„Mislim da je mama najvažnija osoba u životu. Moja majka Marica je gotovo uvijek bila u pravu. Ni vile, ni jahte, ni uspjesi ne mogu se mjeriti s činjenicom da imate zdravo, pametno i dobro odgojeno dijete.“

Te su riječi izgovorene nekoliko godina prije nego što je Janica postala majka, a danas zvuče kao najljepša posveta ženi koja je desetljećima bila njezina najveća podrška.

Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell

Nevidljiva junakinja jedne sportske bajke

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, Marica Kostelić ostaje jedna od ključnih figura u priči o uspjehu obitelji Kostelić. Bez njezine predanosti, snage i podrške teško je zamisliti karijere Janice i Ivice kakve danas poznajemo.

Na Janicin 44. rođendan, prisjećanje na Maricu podsjetnik je da se iza svakog velikog sportaša često krije još veća – i tiša – priča jedne majke.

 

