Predsjednik usred preporoda: 'Ne bi bilo pošteno da Dinamo i Hajduk B igraju Prvu ligu'
Segesta je proigrala. U malom, ali ponosnom gradu Sisku, nakon posljednje tri utakmice Segeste u Drugoj NL, podigli su se tonovi entuzijazma navijačkog puka. Momčad koja je do tada bila poznata po borbenosti i solidnoj obrani, ali nedostajalo joj je malo preokreta i završnog impulsa, zaigrala je s novim optimizmom i svježim ciljem.
Tri vezane pobjede
Nakon poraza od Kustošije 4-1 i onog teškog u Križevcima 6-1, Segesta je u 8. kolu kao domaćin pobijedila Grobničan 4-1, u 9. kolu s 3-0 slavila protiv Dugog Sela, a posljednja pobjeda došla je protiv Trnja 3-2 na gostovanju u Zagrebu. Segesta je, ako možda ne znate, osnovana 1906. godine pod imenom Ferijalni športski klub Segesta, što je čini najstarijim aktivnim nogometnim klubom u Hrvatskoj.
Predsjednik kluba Marko Medarić za portal Net.hr govori:
"Svi smo zadovoljni s vezanim pobjedama. Nekako su se poklopile s našim ambicijama, jer uvijek nekako gledamo prema vrhu i želimo biti što više u vrhu. Naravno da je želja da se još dodatno pojačamo i da ostvarimo ambiciju ulaska u viši rang. Iako, kako smo krenuli, zatekli smo samo tri igrača iz sezone prije. Znači, imamo potpuno novu momčad i novog trenera Damira Milinovića. Želimo se vratiti među vodeće momčadi treće hrvatske nogometne lige. Ušli su nogometaši Damira Milinovića u posljednja tri kola kao momčad koju malo tko očekuje da će napraviti skok, ali upravo su u tom trenutku pokazali karakter. To je rezultirao s tri uzastope pobjede i usponom na 5. mjesto. Trebalo je vremena da se to posloži. Zato su i rezultati malo bili šareni. Bilo je tu dosta oscilacija. Nadamo se da je to ta ekipa, da su se igrači među sobom još bolje upoznali i da ćemo nastaviti ovim tempom i na ovakav pobjednički način", priča Marko Medarić i nastavlja:
'Želja nam viši rang'
"Mi smo kao nova Uprava došli tek u sedmom mjesecu. Krenuli smo kasnije s pripremama, imali i problema s igračkim kadrom i organizacijom unutar kluba, ali evo, sve smo to uspjeli nekako i pokrenuti. Uvijek gledamo prema gore i ne znamo još definitivni sustav natjecanja koji će u sljedećoj sezoni biti u Prvoj nogometnoj ligi. Tu se pojavljuju i B momčadi Dinama, sigurno, neki su još odustali kao Osijek, hoće li tu biti i Hajduk B, ne znamo. Liga bi prema popozicijama trebala brojati do 16 klubova. Vidjet ćemo koliko bi klubova moglo ući iz naše lige. Želja i cilj je biti nagodinu sudionik Prve nogometne lige, druge nominalne hrvatske nogometne lige".
'Participiranje B momčadi Dinama, Hajduka i ostalih nije dobro za nogomet'
Marko Medarić izrazio je i svoje osobno mišljenje što se tiče participiranja drugih momčadi hrvatskih prvoligaša, konkretno Dinama i Hajduka, ali i ostalih...
"Smatram da to nije dobro za nogomet, pošto te momčadi bi igrale kao zaštićene momčadi koje ne mogu ni u rang više niti u rang manje i tu se otvara puno mogućnosti, pošto oni planiraju svoje mlade igrače afirmirati. Velika je mogućnost da će protiv jednog kluba igrati jedan sastav, protiv drugog nominalno drugi sastav, odnosno bolja i lošija momčad i smatram da to nije ravnopravnost natjecanja zastupljena, odnosno ne igraju svi sa istim žarom protiv svakog. Time se ostavlja mogućnost za neke manipulacije. Smatram da to nije pošteno i dobro za nogomet u cjelini".
Dino Špehar i Tonći Kukoč Petraello preporodili Segestu
Majstorija Kukoča Petraelloa
Nakon jednog ubačaja s desne strane, Kukoč je potegao iz prve s ruba šesnaest metara i pogodio, Odapeo je kao iz haubice i bacio u trans svoje suigrače. Bila je to odmjeren rezani poluvolej kakvog se ne bi posramili niti najbolji igrači prvih liga diljem Europe. Nevjerojatan projektil lijevog beka koji bi možda mogao biti i gol sezone u cijeloj Hrvatskoj. Bivši igrač Hajduka stigao je u Segestu prije dvije godine iz Opatije. Pisali smo o tome prije dva dana...
Prošle sezone je svojevrsni MVP cijele lige bio Tonći Kukoč-Petraello, bivši mladi Vatreni i nekadašnji član Hajduka, koji je sezonu okončao s čudesnih 11 pogodaka i čak 23 asistencije, ali njegova sjajna individualna ostvarenja ipak nisu bila dovoljna da Segesta uđe u borbu s Hrvacem i Karlovcem za vrh ligaškog poretka.
"Imali smo malu krizu rezultata s dva veća poraza, obavili razgovore s igračima i svjesni su i oni situacije i svoje odgovornosti i klub kao cjelina prema njima ostvaruje sve obveze. Imamo maksimalno sve uvjete. Posebno nam je draga pobjeda u Trnju, naravno drage su nam i prethodne dvije. Zadovoljni smo svi, atmosfera je dobra, nadamo se protiv Uljanika još jednoj pobjedi. Što se tiče gola Tončija Kukoča, on je već duže vrijeme u Sisku. Postao je sisačka legenda. S vremena na vrijeme postiže golove koji su rijetkost za vidjeti u boljim ligama, a kamoli ne u ovom našem rangu."
Promjene u Segesti
Ovog ljeta se u klubu dogodilo puno promjena, uz to što je Marko Medarić izabran za novog predsjednika, Kukoč-Petraello potpisao je novi ugovor, u klub su došli trener Damir Milinović te provjereni igrači kao što su Luka Kožić, Marko Brkić, Ivan Jajalo i Dino Špehar (31), nekoć velika nada hrvatskog nogometa koji je posljednji angažman imao u Rudešu.
O Špeharu se sve zna, rođeni Osječanin i sin legendarnog Roberta, slovio za veliku nadu hrvatskog nogometa, ali visine koje su mu se predviđale ipak nije uspio doseći zbog ozljeda. Promijenio je veliki broj klubova, u inozemstvu se okušao u Rumunjskoj, Sloveniji, Albaniji i Slovačkoj, s tim da je prošle sezone u Prvoj NL upisao 11 nastupa i tri pogotka. Sad vuče Segestu i pokazuje što zna i može.
"Dino Špehar je isto igračina. Iskusan je napadač, htjeli smo takvog. Dino je svojim primjerom, načinom treniranja i igrana utakmica isto veliko pojačanje. Zadovoljni smo s njegovim angažmanom. Vezao je dva gola u dvije utakmice. Krenulo je i njega. Nadamo se da će nastaviti svoj golgeterski niz", zaključio je Marko Medarić.
Segesta je posljednji put bila član elitnog razreda hrvatskog nogometa davne 1997. godine, dok se u drugoligaško društvo ne uspjevaju vratiti još od sezone 2015./2016.
Segesta u petak, u sklopu 11. kola Druge NL dočekuje Uljanik, momčad koja u poretku ima dva boda manje od Segeste i nalazi se na 6. mjestu. Mladost Ždralovi je vodeća momčad u poretku sa 25 bodova. Slijede drugoplasirana Kustošija sa 21 bodom, Uskok sa 19 i Jadran na četvrtom mjestu sa 18 bodova.
