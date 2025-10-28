Predsjednik usred preporoda: 'Ne bi bilo pošteno da Dinamo i Hajduk B igraju Prvu ligu'

Segesta je proigrala. U malom, ali ponosnom gradu Sisku, nakon posljednje tri utakmice Segeste u Drugoj NL, podigli su se tonovi entuzijazma navijačkog puka. Momčad koja je do tada bila poznata po borbenosti i solidnoj obrani, ali nedostajalo joj je malo preokreta i završnog impulsa, zaigrala je s novim optimizmom i svježim ciljem.

Tri vezane pobjede

Nakon poraza od Kustošije 4-1 i onog teškog u Križevcima 6-1, Segesta je u 8. kolu kao domaćin pobijedila Grobničan 4-1, u 9. kolu s 3-0 slavila protiv Dugog Sela, a posljednja pobjeda došla je protiv Trnja 3-2 na gostovanju u Zagrebu. Segesta je, ako možda ne znate, osnovana 1906. godine pod imenom Ferijalni športski klub Segesta, što je čini najstarijim aktivnim nogometnim klubom u Hrvatskoj.

Predsjednik kluba Marko Medarić za portal Net.hr govori:

"Svi smo zadovoljni s vezanim pobjedama. Nekako su se poklopile s našim ambicijama, jer uvijek nekako gledamo prema vrhu i želimo biti što više u vrhu. Naravno da je želja da se još dodatno pojačamo i da ostvarimo ambiciju ulaska u viši rang. Iako, kako smo krenuli, zatekli smo samo tri igrača iz sezone prije. Znači, imamo potpuno novu momčad i novog trenera Damira Milinovića. Želimo se vratiti među vodeće momčadi treće hrvatske nogometne lige. Ušli su nogometaši Damira Milinovića u posljednja tri kola kao momčad koju malo tko očekuje da će napraviti skok, ali upravo su u tom trenutku pokazali karakter. To je rezultirao s tri uzastope pobjede i usponom na 5. mjesto. Trebalo je vremena da se to posloži. Zato su i rezultati malo bili šareni. Bilo je tu dosta oscilacija. Nadamo se da je to ta ekipa, da su se igrači među sobom još bolje upoznali i da ćemo nastaviti ovim tempom i na ovakav pobjednički način", priča Marko Medarić i nastavlja:

'Želja nam viši rang'

"Mi smo kao nova Uprava došli tek u sedmom mjesecu. Krenuli smo kasnije s pripremama, imali i problema s igračkim kadrom i organizacijom unutar kluba, ali evo, sve smo to uspjeli nekako i pokrenuti. Uvijek gledamo prema gore i ne znamo još definitivni sustav natjecanja koji će u sljedećoj sezoni biti u Prvoj nogometnoj ligi. Tu se pojavljuju i B momčadi Dinama, sigurno, neki su još odustali kao Osijek, hoće li tu biti i Hajduk B, ne znamo. Liga bi prema popozicijama trebala brojati do 16 klubova. Vidjet ćemo koliko bi klubova moglo ući iz naše lige. Želja i cilj je biti nagodinu sudionik Prve nogometne lige, druge nominalne hrvatske nogometne lige".

'Participiranje B momčadi Dinama, Hajduka i ostalih nije dobro za nogomet'

Marko Medarić izrazio je i svoje osobno mišljenje što se tiče participiranja drugih momčadi hrvatskih prvoligaša, konkretno Dinama i Hajduka, ali i ostalih...

"Smatram da to nije dobro za nogomet, pošto te momčadi bi igrale kao zaštićene momčadi koje ne mogu ni u rang više niti u rang manje i tu se otvara puno mogućnosti, pošto oni planiraju svoje mlade igrače afirmirati. Velika je mogućnost da će protiv jednog kluba igrati jedan sastav, protiv drugog nominalno drugi sastav, odnosno bolja i lošija momčad i smatram da to nije ravnopravnost natjecanja zastupljena, odnosno ne igraju svi sa istim žarom protiv svakog. Time se ostavlja mogućnost za neke manipulacije. Smatram da to nije pošteno i dobro za nogomet u cjelini".

Dino Špehar i Tonći Kukoč Petraello preporodili Segestu

Dino Špehar jedan je od igrača koji su preporodili klub. Zabio je u posljednje dvije utakmice i pokazao da se na njega itekako može računati. Veteran Tonći Kukoč-Petraello u Trnju je postigao eurogol i zajedno s Dinom Špeharom u posljednje tri utakmice vuče momčad. Ali, nisu samo spomenuti motori koji su pronašli svoj idealni broj obrtaja. Cijeli kolektiv seniorske momčadi Segeste je idealnoj je radnoj temperaturi. Svaki igrač daje sve od sebe i Segesta je na dobrom putu da se još više podigne na ljestvici. jedan je od igrača koji su preporodili klub. Zabio je u posljednje dvije utakmice i pokazao da se na njega itekako može računati. Veteranu Trnju je postigao eurogol i zajedno su posljednje tri utakmice vuče momčad. Ali, nisu samo spomenuti motori koji su pronašli svoj idealni broj obrtaja. Cijeli kolektiv seniorske momčadi Segeste je idealnoj je radnoj temperaturi. Svaki igrač daje sve od sebe i Segesta je na dobrom putu da se još više podigne na ljestvici.

Foto: Hnk Segesta - Duc & Jadran (na Slici Dino Špehar)

Majstorija Kukoča Petraelloa

Nakon jednog ubačaja s desne strane, Kukoč je potegao iz prve s ruba šesnaest metara i pogodio, Odapeo je kao iz haubice i bacio u trans svoje suigrače. Bila je to odmjeren rezani poluvolej kakvog se ne bi posramili niti najbolji igrači prvih liga diljem Europe. Nevjerojatan projektil lijevog beka koji bi možda mogao biti i gol sezone u cijeloj Hrvatskoj. Bivši igrač Hajduka stigao je u Segestu prije dvije godine iz Opatije. Pisali smo o tome prije dva dana...

Prošle sezone je svojevrsni MVP cijele lige bio Tonći Kukoč-Petraello, bivši mladi Vatreni i nekadašnji član Hajduka, koji je sezonu okončao s čudesnih 11 pogodaka i čak 23 asistencije, ali njegova sjajna individualna ostvarenja ipak nisu bila dovoljna da Segesta uđe u borbu s Hrvacem i Karlovcem za vrh ligaškog poretka.

"Imali smo malu krizu rezultata s dva veća poraza, obavili razgovore s igračima i svjesni su i oni situacije i svoje odgovornosti i klub kao cjelina prema njima ostvaruje sve obveze. Imamo maksimalno sve uvjete. Posebno nam je draga pobjeda u Trnju, naravno drage su nam i prethodne dvije. Zadovoljni smo svi, atmosfera je dobra, nadamo se protiv Uljanika još jednoj pobjedi. Što se tiče gola Tončija Kukoča, on je već duže vrijeme u Sisku. Postao je sisačka legenda. S vremena na vrijeme postiže golove koji su rijetkost za vidjeti u boljim ligama, a kamoli ne u ovom našem rangu."

Promjene u Segesti

Ovog ljeta se u klubu dogodilo puno promjena, uz to što je Marko Medarić izabran za novog predsjednika, Kukoč-Petraello potpisao je novi ugovor, u klub su došli trener Damir Milinović te provjereni igrači kao što su Luka Kožić, Marko Brkić, Ivan Jajalo i Dino Špehar (31), nekoć velika nada hrvatskog nogometa koji je posljednji angažman imao u Rudešu.

O Špeharu se sve zna, rođeni Osječanin i sin legendarnog Roberta, slovio za veliku nadu hrvatskog nogometa, ali visine koje su mu se predviđale ipak nije uspio doseći zbog ozljeda. Promijenio je veliki broj klubova, u inozemstvu se okušao u Rumunjskoj, Sloveniji, Albaniji i Slovačkoj, s tim da je prošle sezone u Prvoj NL upisao 11 nastupa i tri pogotka. Sad vuče Segestu i pokazuje što zna i može.

"Dino Špehar je isto igračina. Iskusan je napadač, htjeli smo takvog. Dino je svojim primjerom, načinom treniranja i igrana utakmica isto veliko pojačanje. Zadovoljni smo s njegovim angažmanom. Vezao je dva gola u dvije utakmice. Krenulo je i njega. Nadamo se da će nastaviti svoj golgeterski niz", zaključio je Marko Medarić.

Segesta je posljednji put bila član elitnog razreda hrvatskog nogometa davne 1997. godine, dok se u drugoligaško društvo ne uspjevaju vratiti još od sezone 2015./2016.

Segesta u petak, u sklopu 11. kola Druge NL dočekuje Uljanik, momčad koja u poretku ima dva boda manje od Segeste i nalazi se na 6. mjestu. Mladost Ždralovi je vodeća momčad u poretku sa 25 bodova. Slijede drugoplasirana Kustošija sa 21 bodom, Uskok sa 19 i Jadran na četvrtom mjestu sa 18 bodova.

