Projektil godine u Hrvatskoj! Kontroverzni hajdukovac zabio gol vrijedan Puškaša

Tonći Kukoč ponovno je u središtu pozornosti, ali ovoga puta ne zbog svojih izjava i stavova već zbog majstorskog poteza na terenu. Zabio je pogodak o kojem priča cijela Hrvatska.

Naime, u 10. kolu Druge NL, trećeg razreda hrvatskog nogometa, njegova je Segesta pobijedila Trnje u Zagrebu rezultatom 3:2, a Kukoč je postigao pogodak za 1:1 u 34. minuti kojeg se ne bi postidjela niti nagrada Puškaš. Naime, Kukoč je dočekao visoku loptu na rubu šesnaesterca potpuno iskosa i lijevim volejom majstorski pogodio suprotne rašlje.

Nevjerojatan projektil lijevog beka koji bi možda mogao biti i gol sezone u cijeloj Hrvatskoj. Bivši igrač Hajduka stigao je u Segestu prije dvije godine iz Opatije.

Ovom pobjedom Segesta je na petom mjestu s 18 bodova, sedam manje od vodeće Mladosti iz Ždralova.

POGLEDAJTE VIDEO: Treneri Reala i Barce najavili El Clasico: Jednu stvar svi ponavljaju