Gdje gledati najbolje prijenose vikenda: El Clasico, Formula, SHNL i početak skijaške sezone

Novi vikend je stigao što znači i mnoštvo sportskih prijenosa na koje treba obratiti pažnju. Opet je tu SHNL, lige petice, NFL, Formula 1, a po prvi puta ove sezone imamo i skijanje.

SHNL ovo kolo ima vrlo neobičan raspored. Hajduk je svoju utakmicu igrao u petak i pobijedio Goricu 3:1 na gostovanju, a Dinamo će svoju utakmicu igrati u ponedjeljak u Vinkovcima protiv Vukovara. U ponedjeljak će se igrati i derbi kola Rijeke i Osijeka na Rujevici u 16:30. Prijenosi su na MAXSportu.

Engleska Premier liga donosi zanimljive utakmice. Chelsea dočekuje Sunderland u subotu u 16 sati, Manchester United od 18:30 igra s Brightonom, a u 21 sat imamo okršaj Brentforda i Liverpoola. Nedjelja donosi londonski derbi Arsenala i Crystal Palacea u 15 sati. Manchester City gostuje kod Aston Ville u isto vrijeme, a u 17:30 možemo uživati u utakmici Evertona i Tottenhama. Svi prijenosi u programima Arene Sporta.

Najzanimljivija utakmica Serie A ovog vikenda je derbi Napolija i Intera u subotu u 18 sati, a nedjelja donosi i sraz Igora Tudora s bivšim klubom Lazijom. Utakmica je to koja bi mogla odučiti sudbinu Igora Tudora na klupi Juventusa, a počinje u 20:45. Sve utakmice Serie A možete gledati na Areni Sport.

U španjolskoj ligi, a i u cijeloj Europi, centralni sraz će biti El Clasico između Real Madrida i Barcelone u nedjelju u 16:15. Prijenos je na Areni Sport.

Ovaj vikend počinje i skijaška sezona. U subotu je na rasporedu ženski veleslalom u kojem nastupa i naša Zrinka Ljutić, a u nedjelju će na snijeg i Filip Zubčić u muškoj utrci. Prijenosi su na HRT2, a tekstualne prijenose utrka možete pratiti i na portalu Net.hr.

Formula 1 ovoga je vikenda u Meksiku. U subotu u 23 sata po našem vremenu su kvalifikacije dok je utrka u nedjelju u 21 sat. Prijenos je na Sport Klubu.

Na programima Arena Sporta možete pratiti i NFL susrete. Ove nedjelje početak je sat vremena ranije zbog promjene sata u Europi koja je tjedan prije nego u SAD-u. Većina utakmica igra je u 18 sati u nedjelju, a u noći s nedjelje na ponedjeljak je susret Pittsburgh Steelersa i Green Bay Packersa. Aaron Rodgers igrat će protiv momčadi Packersa u kojoj je stvorio ime.

