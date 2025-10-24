Sprema li Dalić iznenađenje na popisu? Dvojica napadača su u formi života

Hrvatska nogometna reprezentacija već se godinama muči s pronalaskom klasičnog golgetera otkako se od dresa s državnim grbom oprostio Mario Mandžukić.

Tu poziciju posljednjih godina najčešće pokriva Andrej Kramarić, treći najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, iako u Hoffenheimu igra nešto povučenije na poziciji “desetke”.

Izbornik Zlatko Dalić isprobao je brojne opcije – od Petra Muse, preko Franje Ivanovića, do Ante Budimira – no čini se da se napokon pojavljuje nova generacija napadača koja bi mogla donijeti potrebnu svježinu u ofenzivi “vatrenih”.

Franko Kovačević – bivši hajdukovac koji zabija kao na traci

No zadnje dvije sezone dobili smo dvojicu igrača koji su svojim igrama skrenuli pažnju na sebe iako su zbog momčadi u kojima igraju od djela javnosti i osporavani. Onaj koji u ovom trenutku bolje kotira je bivši igrač Hajduka Franko Kovačević. Igrač slovenskog Celja ove sezone igra u nevjerojatnoj formi.

S 22 gola u 1403 minute za Celje Kovačević zabija u prosjeku svakih 64. minute. Od tih 22 pogotka njih pet stigli su u Konferencijskoj ligi u kojoj su Slovenci stopostotni, a 10 ih je palo u Slovenskom prvenstvu u kojemu je Celje prvo s 36 postignutih pogotka u 12. kola. To je dovelo Kovačevića u fokus Fiorentine koja kako bi ga, kako navodi Nogomania, rado dovela na zimu u Firencu.

Sandro Kulenović – osporavani Dinamov napadač koji govori brojkama

Drugi najefikasniji hrvatski igrač je Sandro Kulenović. Centralni napadač Dinama često je osporavan - što zbog nekih promašaja, što zbog toga što igra u domaćem prvenstvu. Iako je percepcija da nije u formi, brojke kažu drugačije. Kulenović je prošle sezone zbog izostanka Brune Petkovića bio prvi napadač Dinama. Tu priliku iskoristio je na najbolji mogući način — postao je najbolji strijelac Dinama, s impresivna tri pogotka u Ligi prvaka, te drugi najefikasniji hrvatski nogometaš sezone s ukupno 22 gola.

Ove je sezone Kulenović često (opet) na klupi i svoju šansu čeka kao zamjena Diona Drene Belje. I u takvim uvjetima uspijeva pomognuti Dinamu u nastojanju da vrati naslov prvaka na Maksimir pa je tako u 474 minuta u ovoj sezoni postigao osam pogotka. To je pogodak svakih 59 minuta. Kada Kulenoviću maknemo dva pogotka u kupu u 45 minuta, onda dolazimo do istih brojka kao i Kovačevićevih - 64 minute za jedan gol.

Njegov najveći minus ostaje manjak pogodaka u velikim utakmicama – prvenstveno derbijima i europskim ogledima.

Petar Musa i Ivan Mamut – iz sjene prema reprezentaciji

Također, valjalo bi i dodati u jednažbu Petra Musu koji je već debitirao za reprezentaciju kojemu sjajno ide u Sjedinjenim Američkim Državama gdje za Dallas zabija svakih 133 minute, a ne treba zaboraviti ni Ivana Mamuta koji za Varaždin zabija svaku drugu utakmicu (gol svakih 170 minuta).

Ne treba podcijeniti Crnu Goru ili Farske otoke, ali budući da se Hrvatska praktički sigurno kvalificirala na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi treba se zapitati je su li te dvije utakmice u studenom savršena prilika za dati šansu onima iz "drugog plana". Na kraju krajeva igrači iz HNL-a su nam donijeli broncu prije 3 godine.

