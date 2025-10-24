HNL-ovski Dinamo za veliki europski bod: Ovo su tri Kovačevićeva švedska grijeha

Dinamo je nakon tri kola Europske lige neporažen! To zvuči respektabilno čak i kada ne bismo znali protiv kakvih je protivnika Dinamo igrao, a igrao je protiv tri ozbiljna europska imena, Fenerbahčea, Maccabija iz Tel-Aviva i Malmöa.

Iako u prve dvije utakmice imamo jako malo toga prigovoriti Mariju Kovačeviću, javnost utakmicom protiv Malmöa i remijem 1:1 nije u potpunosti zadovoljna i možemo to razumjeti. Ova utakmica više je sličila na HNL-utakmice protiv Gorice i Lokomotive, pa čak i Osijek nego na europske utakmice u kojima Mario Kovačević pliva kao riba u vodi.

Prvi švedski grijeh - Utakmica nije bila dobro postavljena

Kovačević je odlučio na teren poslati postavu koju već i vrapci na grani znaju, a znao ju je i Enes Mravac i znao je naći protuotrov toj igri. Organizirani i taktički potkovani Malmö stao je u srednji, ponekad i niski blok i gledao kao Dinamo kružio od Hoxhe, preko Mišića do Lisice i tako u nedogled.

Foto: Christian Ornberg/pixsell

Prednja trojka Hoxha-Beljo-Lisica nije donijela ništa ili gotovo ništa. Hoxha je pokušavao, nekada i bez rezona išao na dvojicu, Zajc je odigrao dobru rolu u pridruživanju i ulasku u međuprostore dok to nije dobro radio njegov parnjak Dejan Ljubičić. Austrijanac je bio potpuno izgubljen, nije prepoznavao situacije u kojima treba pomoći krilima i gubio se po terenu te je trebao biti zamijenjen već na poluvremenu što nas dovodi do drugog Kovačevićevog grijeha.

Drugi švedski grijeh - Pogrešne izmjene

Kovačević nije ništa mijenjao na poluvremenu, a nemoguće da je bio zadovoljan viđenim na terenu. Zatim je u 61. minuti povukao prve poteze. Uveo je Kulenovića i Stojkovića što je imalo smisla, ali nije imalo smisla vaditi Belju i Zajca. Moguće da je u pitanju umor, ali ako nije, nije bilo nikakvog rezona vaditi Zajca koji je bio ponajbolji igrač Dinama do tada, a držati na terenu indisponiranog Ljubičića. Također, Dinamo je počeo u drugom poluvremenu više centrirati u 16 metara, ali ni to nije imalo smisla kada Beljo više nije u vrhu napada.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Druge izmjene su bile bolje odrađene, ali na čisti kapric, hajdemo baciti sve napadačke opcije pa što bude. I vidjelo se da je u ovoj utakmici puno više imalo smisla igrati sa Stojkovićem ili Vidovićem koji su puno korisniji igrači na postavljenu obranu od Hoxhe, Lisice ili Ljubičića.

Treći švedski grijeh - manjak hrabrosti

Malmö je znao što želi u ovoj utakmici, znali su iz analize Dinamovih HNL-utakmica da se Modri muče na postavljenu obranu i bol i to su iskoristili. Kovačević s druge strane nije napravio ništa da ih iznenadi. Postavka koja je imala smisla protiv Fenera, pa i Maccabija nije imala smisla protiv Malmöa.

Foto: Christian Ornberg/pixsell

Dinamo je vodeći u HNL-u uz isti broj bodova kao i Hajduk i ima odličnih sedam bodova nakon tri kola Europske lige. to je nešto što bi svaki navijač Dinama potpisao. Na tome treneru i igračima treba stisnuti ruku, ali igra je slabija od tih rezultata i to treba naglasiti i reagirati dok još ima vremena.

Vremena ima i Kovačeviću ga treba dati jer ga je zaslužio i mora u tome vremenu pokazati da su u krivu oni koji su počeli sumnjati u to da je dorastao klubu poput Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama na Rujevici, prekinuta utakmica Rijeke u Konferencijskoj ligi