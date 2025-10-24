Kapetan Dinama na ovaj način prokomentirao bod u Švedskoj: 'Svi su bili u kaznenom prostoru'

U susretu 3. kola Europske lige nogometaši Dinama su na gostovanju u Švedskoj odigrali 1-1 protiv Malmo izjednačivši u petoj minuti nadoknade.

Nakon što su otvorili natjecanje u Europskoj ligi pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), "Modri" su u trećem kolu remizirali nastavivši niz bez poraza.

Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minudi nadoknade.

Kapetan Josip Mišić je pohvalio ekipu što se nije predavala do zadnje sekunde.

"Kako se sve odvilo moramo biti zadovoljni. Primimo gol iz prekida u zadnjoj minuti prvog poluvremena. Znali smo da su opasni iz prekida, igrali su u niskom boku, pokušavali su nešto na kontre, to smo dobro sprječavali. Bilo ih je teško probiti, praktički su svi bili u kaznenom prostoru. Nismo imali velikih prilika, ali moram pohvaliti ekipu, igrali smo do zadnje sekunde i to nas je nagradilo," kazao je Mišić.

"Ima još pet utakmica, sretni smo što nismo izgubili i idemo dalje," dodao je.

"Sada slijedi Vukovar, trebamo se odmoriti što bolje, pokušati osvježiti i osvojiti tri boda u Vinkovcima," poručio je.

