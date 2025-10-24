Dinamu se u Švedskoj ponovila večer iz Londona: Detalj s terena sve otkriva

Dinamo je odigrao utakmicu Europa lige protiv Malmöa (1:1), a pažnju su privukli neuobičajeni dresovi “Plavih”. Naime, prednja strana dresa bila je potpuno prazna. Razlog za to nije raskid ugovora s glavnim sponzorom, već švedski zakoni.

Budući da je Dinamov glavni sponzor sportska kladionica, a tvrtkama bez lokalne licence u Švedskoj nije dopušteno oglašavanje na sportskim dresovima, Modri su morali nastupiti bez prepoznatljivog logotipa.

Švedska je posljednjih godina dodatno pooštrila pravila vezana uz reklamiranje priređivača igara na sreću, s naglaskom na zaštitu maloljetnika, pa se Dinamo jednostavno prilagodio propisima i za ovu utakmicu odjenuo dres bez sponzora.

Slična situacija i prošle sezone

Sličan slučaj zbio se i prošle sezone na gostovanju kod Arsenala u Londonu. I engleski propisi strogo reguliraju oglašavanje sportskih kladionica, pa je Dinamo i tada morao koristiti izmijenjenu verziju opreme. Takve prilagodbe nisu rijetkost ni za druge europske klubove, koji prilikom gostovanja u zemljama s različitim pravilima često mijenjaju dizajn dresa ili nastupaju bez sponzorskih oznaka.