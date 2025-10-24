Ovako nešto rijetko se viđa u Karlovcu: Plavuša i brineta očarale prolaznike u centru grada

Karlovčani su ovaj petak uživali u opuštenoj atmosferi i druženju na omiljenim gradskim lokacijama. U šetnji su se mogle vidjeti brojne mlade dame koje su plijenile pažnju ležernim, ali modernim outfitima — prevladavali su baloneri, traperice i udobne tenisice. Ni muška populacija nije zaostajala – mnogi su se odlučili za sportsku eleganciju i casual kombinacije, idealne za tople jesenske dane. Osmijesi i dobro raspoloženje zabilježeni su okom kamere fotografa KAportala.