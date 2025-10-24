VEZA S TAJKUNOM /

Ljubila 40 godina starijeg pa otišla u Srbiju: Ovako je Iva Grgurić izgledala prije operacija

Foto: Amir Hamzagic/ataimages/pixsell
Iva Grgurić (32), hrvatska starleta i reality zvijezda, postala je prepoznatljivo ime na regionalnoj javnoj sceni prije pet godina, kada je osvojila srca gledatelja u kontroverznom srpskom reality showu Zadruga.

Nakon izlaska iz realityja, Iva se posvetila karijeri i dobro iskoristila popularnost. Zagreb je zamijenila Beogradom, gdje danas uživa u luksuznom životu i pod svjetlima reflektora. Pored karijere, Iva se potpuno transformirala - od brojnih estetskih zahvata, uključujući operacije nosa, povećanje grudi i nove zube, do potpune promjene imidža s novom bojom kose.

24.10.2025.
13:10
Hot.hr
Amir Hamzagic/ataimages/pixsell
Iva Grgurić
