Leon Lučić doveden na sud: Propucao čovjeka, bacio pištolj u Savu - iz marice izašao s osmijehom

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje vezano za slučaj propucavanja muškarca koje se dogodilo u srijedu kada je u njega pucao Leon Lučić, nekadašnji televizijski glumac i to usred zagrebačkog naselja.

Podsjetimo, on je u srijedu usred dana pištoljem ustrijelio bivšeg prijatelja, a policija ga tereti za pokušaj ubojstva. Lučić će, nakon što policija dovrši pretrage i prikupi materijalne tragove, tijekom dana biti priveden na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici. U četvrtak su ga tijekom večeri doveli pred Županijski sud u Velikoj Gorici. Imao je trenirku na sebi i u jednom trenutku se nasmijao.