POLICIJA OBJAVILA DETALJE /

Leon Lučić doveden na sud: Propucao čovjeka, bacio pištolj u Savu - iz marice izašao s osmijehom

Leon Lučić doveden na sud: Propucao čovjeka, bacio pištolj u Savu - iz marice izašao s osmijehom
Foto: Igor Kralj/pixsell
Zagrebačka policija objavila je detalje te ne navodeći identitete navela da je nad 53-godišnjim Lučićem dovršila kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju na štetu 51-godišnjaka te nad 40-godišnjakom zbog sumnje na pomaganje u počinjenju navedenog kaznenog djela.
1 /11
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje vezano za slučaj propucavanja muškarca koje se dogodilo u srijedu kada je u njega pucao Leon Lučić, nekadašnji televizijski glumac i to usred zagrebačkog naselja.

Podsjetimo, on je u srijedu usred dana pištoljem ustrijelio bivšeg prijatelja, a policija ga tereti za pokušaj ubojstva. Lučić će, nakon što policija dovrši pretrage i prikupi materijalne tragove, tijekom dana biti priveden na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici. U četvrtak su ga tijekom večeri doveli pred Županijski sud u Velikoj Gorici. Imao je trenirku na sebi i u jednom trenutku se nasmijao.

23.10.2025.
22:28
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Igor Kralj/pixsell
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POLICIJA OBJAVILA DETALJE /
Leon Lučić doveden na sud: Propucao čovjeka, bacio pištolj u Savu - iz marice izašao s osmijehom