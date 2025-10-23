PRIZORI SA SJEVERA /

Boysi ostavili Šveđane u čudu, razočaranje na licima dinamovaca bilo je očito
Foto: Christian Ornberg/pixsell
Nogometaši Dinama dominirali su od početka utakmice, ali su na odmor nakon prvog poluvremena otišli sa zaostatkom
1 /23
Dinamo u četvrtak na gostovanju kod Malmöa igra utakmicu trećeg kola Europske lige, a u tom susretu Plave je s tribine bodrilo nešto više od tisuću i 500 navijača koji su osigurali ulaznicu.

Boysi su "rat" na tribinama dobili i u potpunosti su nadglasali Šveđane, a u našoj galeriji pogledajte kadrove iz prvog poluvremena utakmice.

Dinamo je odlično ušao u susret i bio vrlo blizu pogotka, no na odmor nakon prvih 45 minuta otišao je u zaostatku jer je Malmo poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. 

23.10.2025.
22:18
SPORTSKI.NET
Christian Ornberg/pixsell
DinamoMalmoBad Blue BoysEuropska Liga
Boysi ostavili Šveđane u čudu, razočaranje na licima dinamovaca bilo je očito