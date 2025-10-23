Boysi ostavili Šveđane u čudu, razočaranje na licima dinamovaca bilo je očito

ZOV EUROPE /
Sve je manje vremena za Dinamo: Kovačević mijenja 'sve živo', no Malmo drži vodstvo
Dinamo u četvrtak na gostovanju kod Malmöa igra utakmicu trećeg kola Europske lige, a u tom susretu Plave je s tribine bodrilo nešto više od tisuću i 500 navijača koji su osigurali ulaznicu.
Boysi su "rat" na tribinama dobili i u potpunosti su nadglasali Šveđane, a u našoj galeriji pogledajte kadrove iz prvog poluvremena utakmice.
Dinamo je odlično ušao u susret i bio vrlo blizu pogotka, no na odmor nakon prvih 45 minuta otišao je u zaostatku jer je Malmo poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela.