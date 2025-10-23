Dinamo u Švedskoj traži nastavak pobjedničkog niza: Plavi žele ostati stopostotni

Europska liga, treće kolo 0 Malmo : 0 Dinamo

MALMO:

DINAMO:

Standings provided by Sofascore

Dinamo na gostovanju kod Malmoa igra utakmicu trećeg kola Europske lige.

Plavi su nakon dva odigrana kola i pobjedama nad Fenerbahčeom i Maccabijem vodeći na ljestvici s maksimalnih šest bodova i najboljom gol razlikom.

"Jedva čekamo utakmicu. Odmorni smo, dobro smo putovali. Nema samo Theophilea, on nije ni putovao s nama. Lisica je počeo trenirati. Još ćemo vidjeti kojih će biti startnih 11. Prve dvije europske utakmice su pokazale da možemo igrati sa svima. Malmö je dobra momčad, opasni su doma. Baš prava skandinavska ekipa koja igra brzo, okomito i direktno", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević.

Sudi Francuz Willy Delajod. Uz njega će u Malmöu biti sunarodnjaci, pomoćnici Erward Finjean i Valentin Evrard. VAR sudac je Bastien Dechepy, a AVAR Nicolas Rainville.