Dinamo je posljednji put u Malmöu gostovao prije 14 godina i došao do povijesnog uspjeha

Dinamo u trećem kolu Europske lige gostuje švedskom Malmöu. Posljednje Dinamovo gostovanje tom klubu bilo je povijesno.

Dinamo je obranio veliku prednost od 4:1 s domaćeg terena u doigravanju za ulazak u Ligu prvaka i nakon 12 godina ušao u Ligu prvaka. Plavi junak bio jekoji je s nekoliko odličnih obrana odigrao utakmicu karijere i spasio Dinamo.

23.08.2011. Malmö. Stadion: Malmö New Stadium. Gledatelja: 24.000. Sudac: Nicola Rizzoli (Italija)

Strijelac: 1:0 - Figueiredo (69.'), 2:0 - Jansson (86.')

Malmö: Melicharek, Vinzents, Halsti, Larsson, Figueiredo, Hamad, Jansson, Pekalski, Ricardinho, Durmaz, Mehmeti

Dinamo: Kelava, Vrsaljko, Tonel, Vida, Cufre, Calello, Leko, Badelj, Sammir, Beqiraj, Rukavina