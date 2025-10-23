Velika večer za Dinamo i Rijeku! Pogledajte tko je favorit prema kladionicama

Dinamo od 21 sat gostuje kod Malmöa, dok Rijeka od 18:45 na Rujevici dočekuje Spartu Prag. Obje utakmice moći će se pratiti uživo, Malmö i Dinamo na Arena Sport 1, a Rijeka i Sparta na Arena Sport 2.

Dinamo favorit u Švedskoj

Dinamo u Švedsku dolazi kao vodeća momčad skupine Europa lige nakon dvije pobjede (3:1 protiv Fenerbahçea i Maccabija). Malmö je, pak, posljednji bez boda i s gol-razlikom 1:5.

Prema kladionicama, Dinamo je blagi favorit, koeficijent na njegovu pobjedu iznosi 2.40, dok je remi 3.40, a trijumf Malmöa 2.95.

Trener Mario Kovačević najavio je oprez: “Znamo da Malmö nije bezopasan, posebno kod kuće. Morat ćemo biti na najvišoj razini ako želimo nastaviti pozitivan niz.”

Rijeka autsajder

Rijeka je Konferencijsku ligu otvorila porazom od Noaha (0:1), a sada na svom terenu traži reakciju protiv Sparte, koja je u prvom kolu uvjerljivo slavila protiv Shamrock Roversa (4:1).

Kladionice prednost daju gostima, pobjeda Sparte plaća se 2.00, remi 3.50, a pobjeda Rijeke 3.50.

Trener Victor Sanchez istaknuo je da je momčad “spremna na taktički zahtjevnog protivnika” i vjeruje da će uz podršku navijača Rijeka pokazati svoje pravo lice.

