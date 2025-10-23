Dinamo i Rijeka u akciji! Gdje gledati utakmice i u koliko sati?

Nogometaši Dinama i Rijeke danas igraju svoje europske utakmice, Zagrepčani u Europskoj ligi, a aktualni hrvatski prvak u Konferencijskoj ligi.

Dinamo od 21 sat gostuje kod Malmöa u Švedskoj, a susret možete gledati uživo na Arena Sport 1. Momčad trenera Marija Kovačevića u izvrsnoj je formi u Europi – vodeća je u skupini s dvije pobjede (3:1 protiv Fenerbahčea i Maccabija) – dok je Malmö bez boda i s gol-razlikom 1:5. Kovačević je najavio oprez, istaknuvši da je švedska momčad "klasična domaća ekipa, brza i izravna u igri".

Rijeka pak od 18:45 na Rujevici dočekuje Spartu Prag, uz prijenos na Arena Sport 2. Nakon poraza od Noaha u prvom kolu, Riječani traže prve bodove u skupini. Trener Victor Sanchez poručuje da je momčad maksimalno motivirana i spremna na zahtjevnog protivnika koji može igrati u više sustava i stilova.

