Duge cijevi na zagrebačkim ulicama: Zločin šokirao metropolu

U zagrebačkom naselju Središće u srijedu prijepodne došlo je do pucnjave u kojoj je nepoznati napadač, prema neslužbenim informacijama, ranio muškarca i pobjegao.

Pucnjava se dogodila nedaleko od Muzeja suvremene umjetnosti, područje osigurava policija, a na mjestu zločina su i kola hitne pomoći.

Napadač se sakrio u jednu od obližnjih zgrada. Policija nam je potvrdila da je napadač uhićen nakon intenzivne potrage.