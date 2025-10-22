CURE NOVI DETALJI /

Duge cijevi na zagrebačkim ulicama: Zločin šokirao metropolu

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell
U zagrebačkom naselju Središće u srijedu prijepodne došlo je do pucnjave u kojoj je nepoznati napadač, prema neslužbenim informacijama, ranio muškarca i pobjegao.

Pucnjava se dogodila nedaleko od Muzeja suvremene umjetnosti, područje osigurava policija, a na mjestu zločina su i kola hitne pomoći.

Napadač se sakrio u jednu od obližnjih zgrada. Policija nam je potvrdila da je napadač uhićen nakon intenzivne potrage. 

22.10.2025.
12:04
Hinadanas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
PucnjavaNovi Zagreb
