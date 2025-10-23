Tko se sve pojavio na rođendanu Kim Kardashian? 'Ovo izgleda kao Noć vještica, grozno'

Londonski dom slavnog fotografa Merta Alasa sinoć je bio epicentar glamura - upravo tamo Kim Kardashian okupila je brojne poznate osobe kako bi proslavila svoj 45. rođendan. Unatoč kiši i hladnoći, crveni tepih nije izostao - samo je bio zamijenjen luksuznim interijerom i blještavim outfitima.

Na zabavi su viđeni dizajnerski genij John Galliano, legendarna Kate Moss, kao i glumačke zvijezde Isla Fisher, Sarah Paulson i Naomi Watts. Svojim ekstravagantnim stilom pažnju je, očekivano, privukla Daphne Guinness, dok je podršku slavljenici pružila i njezina majka Kris Jenner, bez koje nijedna Kardashian proslava ne bi bila potpuna. No, komentari na društvenim mrežama bili su podijeljeni, dok jedni oduševljeno komentiraju zvijede, drugi pišu kako im se nisu svidjele modne kombinacije gostiju: ''Ovo izgleda kao Noć vještica, grozno?'', samo su neki od komentara.