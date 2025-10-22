Prošla je pakao ovisnosti, a sad inspirira tisuće: Nevjerojatna promjena slatke Stephanie Tanner

Jodie Sweetin američka je glumica najpoznatija po ulozi Stephanie Tanner u kultnoj seriji Full House i njezinu nastavku Fuller House. Karijeru je započela još kao dijete, a njezina simpatičnost i energija brzo su je učinile jednom od najomiljenijih dječjih zvijezda 90-ih.

Nakon završetka serije suočila se s teškim razdobljem u životu, uključujući borbu s ovisnošću o alkoholu i drogama, o čemu je kasnije otvoreno progovorila u svojoj autobiografiji unSweetined. Danas je uspješno prevladala te izazove i aktivno se zalaže za edukaciju o mentalnom zdravlju i oporavku.

Uz glumu, Jodie je i majka dviju kćeri, motivirana da kroz vlastito iskustvo pokaže da se snaga i novi početak uvijek mogu pronaći — bez obzira na prepreke.