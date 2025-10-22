BILA JE NA DNU /

Prošla je pakao ovisnosti, a sad inspirira tisuće: Nevjerojatna promjena slatke Stephanie Tanner

Prošla je pakao ovisnosti, a sad inspirira tisuće: Nevjerojatna promjena slatke Stephanie Tanner
Foto: Lorimar Productions - Album/album/profimedia
Američka glumica Jodie Sweetin mnogima je poznata kao preslatka Stephanie Tanner iz kultne obiteljske serije Full House, koja je obilježila 90-e godine. Svoj glumački put započela je već kao petogodišnjakinja, a njezina simpatičnost i prirodnost pred kamerama brzo su je učinile jednom od omiljenih dječjih glumica tog vremena.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jodie Sweetin američka je glumica najpoznatija po ulozi Stephanie Tanner u kultnoj seriji Full House i njezinu nastavku Fuller House. Karijeru je započela još kao dijete, a njezina simpatičnost i energija brzo su je učinile jednom od najomiljenijih dječjih zvijezda 90-ih.

Nakon završetka serije suočila se s teškim razdobljem u životu, uključujući borbu s ovisnošću o alkoholu i drogama, o čemu je kasnije otvoreno progovorila u svojoj autobiografiji unSweetined. Danas je uspješno prevladala te izazove i aktivno se zalaže za edukaciju o mentalnom zdravlju i oporavku.

Uz glumu, Jodie je i majka dviju kćeri, motivirana da kroz vlastito iskustvo pokaže da se snaga i novi početak uvijek mogu pronaći — bez obzira na prepreke.

22.10.2025.
14:19
Hot.hr
Lorimar Productions - Album/album/profimedia
Jodie SweetinPuna KućaPrije I Poslije
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BILA JE NA DNU /
Prošla je pakao ovisnosti, a sad inspirira tisuće: Nevjerojatna promjena slatke Stephanie Tanner