Dosta im je migranata! Prosvjednici se sukobili s policijom nakon napada na maloljetnicu

Protuimigrantski prosvjednici u utorak su zapalili policijski automobil kod centra za azilante, rekao je ministar pravosuđa, dan nakon što je muškarac uhićen za napad na djevojku u blizini.

Irish Times, koji je objavio video paljenja policijskog automobila, izvijestio je da je više od 500 ljudi sudjelovalo u prosvjedu u zapadnom Dublinu u utorak navečer.

Na videima koje su na X-u objavili irski mediji i protuimigrantski aktivisti mogli su se vidjeti ljudi kako drže irske zastave i transparente s protumigrantskim sloganima. Prosvjednici su policajce gađali staklenim bocama i pirotehnikom.

Napao maloljetnicu

Policija je u utorak objavila da je muškarac u 20-im godinama optužen nakon ozbiljnog napada na maloljetnicu u tom području.

Vođa najveće opozicijske stranke Sinn Fein u parlamentu u utorak je naveo izvješća prema kojemu je napadaču u ožujku ove godine naređena deportacija.

I dok je Irska gotovo jedinstven slučaj zemlje u Europi koja nema krajnje desne članove u parlamentu, proteklih godina došlo je do naglog porasta protuimigrantskih skupina koje održavaju redovite skupove i zahtijevaju zauzdavanje imigracije.