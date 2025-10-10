Eurozastupnik s 8000 eura plaće EU nazvao diktatorskom: Evo što je rekao na skupu za ubijenog Kirka

U Dubrovniku se u petak održala međunarodna konferencija 'Make Europe Great Again 2025. – Tribute to Charlie Kirk'. Konferenciju za medije, uoči otvorenja, održali su Stephen Nikola Bartulica, zastupnik stranke Dom i nacionalno okupljanje u Europskom parlamentu i George Simion, predsjednik stranke AUR i zastupnik Predstavničkog doma Parlamenta Rumunjske.

Bartulica je na početku ustvrdio kako je ubojstvo Charlieja Kirka šokiralo svijet i da su ljevičari pokazali netolerantno lice u svojim reakcijama, javlja Dubrovački dnevnik.

„Posljedice će biti dalekosežne, ne samo u Americi nego u cijelom svijetu. Ljudima je dosta. Ljudi koji do sada nisu bili politički opredijeljeni, sada dižu glas i ne žele više ovaj, na neki način teror političke korektnosti koji se nameće. Na sveučilištima u Americi se događa indoktrinacija studenata, događa se to i kod nas. Mislim da roditelji moraju pomno pratiti što se događa s njihovom djecom. Mnoge sam upoznao koji ne prepoznaju vlastitu djecu nakon školovanja na fakultetima“, izjavio je Bartulica.

Opisao Europu kao diktaturu

Na novinarsko pitanje da pojasni što točno misli pod „terorom političke korektnosti“, dao je dug i širok odgovor, ali nije odgovorio.

„Ovo što se zalagao Kirk za naravnu obitelj, otac, majka i njihova djeca. Bio je otvoreni kritičar rodnog ludila, govorio je o zdravom razumu, znanosti i stvarima koje smo prije 15 godina uzimali zdravo za gotovo, sve je postalo kontroverznim. U EU imamo situaciju da rodna ideologija gotovo je postala službena doktrina u Bruxellesu i ne smije se dovoditi u pitanje.

Nedavno je Komisija osudila Slovačku što je u svom ustavu definirala da postoji samo muško i žensko. Ljudi žele slobodu, izražavati što misle bez straha i ono što vidim u Europi za razliku od amerike, nemamo slobodu govora nego imamo reguliran govor, gdje činovnici Komisije žele određivati što je istina, što nije i što građani smiju čitati, a što ne smiju. To nije uloga vlasti.

Neka ljudi sami donose zaključke i u slobodi čitaju razna mišljenja. Ja ću se i dalje boriti za što slobodniji prostor. Vidim kao europarlamentarac da Europa ima velikih problema“, izjavio je Bartulica koji kao zastupnik u Europskoj Uniji, koju opisuje kao diktatorsku i ima nešto više od 8 tisuća eura netto plaću.

Što kada sloboda govora preraste u govor mržnje?

Upitan što kada tzv. sloboda govora, počne prelaziti u govor mržnje, izjavio je kako je „govor mržnje kao pravni koncept gotovo nemoguće definirati“, da bi potom dao vlastitu definiciju govora mržnje.

„Ljudi kad pišu komentare na društvenim mrežama ne mogu znati da li su prekršili tzv. govor mržnje. Imamo primjer bivšeg ministra gospodarstva u Njemačkoj koji dolazi iz redova zelenih, koji je optužio i prijavio preko 700 njemačkih građana za govor mržnje i te ljude sada čeka kazneni progon. To vodi u smjeru gdje mogu samo zaključiti da je govor mržnje govor koji oni na vlasti mrze. Tako to izgleda u praksi“, izjavio je.

Na pitanje znači li to da svima treba dopustiti da govore što hoće, rekao je da ipak „ima granica“. „Ne smijete recimo otvoreno prijetiti nekome ili reći u punoj sobi - požar i ugrožavati ljude“, dodao je.

'Europa nije normalna'

George Simion, predsjednik stranke AUR i zastupnik Predstavničkog doma Parlamenta Rumunjske rekao je da u potpunosti podupiru Bartulicu i stranku Domino.

„Imamo iste pozicije o indoktrinaciji djece i ilegalnim migrantima. Borimo se za iste ideje kao što se borio Kirk. Prije mjesec dana ubijen je heroj zbog svojih ideja. Ovdje smo zajedno kako bismo odali počast Kirku i da ustanemo za vrijednosti za koje se on borio, a i mi se borimo. Nadamo se normalnom, slobodnom svijetu. Ovo je prvi korak da Europa postane normalna jer je sve više nesigurnih pravila u našim zemljama. Sve više ludih ideologija, baš kao i u SAD-u, postaju zakoni. Za budućnost naše djece i zemlje, za naše granice i identitet moramo to zaustaviti“, poručio je.

Brian Brown, predsjednik Međunarodne organizacije za obitelj dodao je kako se „Kirk zauzimao za osnovne istine“. „On je govorio istinu o slobodi, obitelji, rekao je mladima da se ožene, imaju obitelj, vjeruju u Boga i idu u crkvu. Sve vrlo jednostavne stvari, a zbog toga su ga ubili ljudi koji vjeruju u radikalne ideologije. Mladi diljem svijeta se sada bude, to je najveća počast Kirku", zaključio je.