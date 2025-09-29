PREŠARAN SPREJEM /

Mural Charlieja Kirka u Beogradu uništen nakon samo dva dana: 'Oskrnavili su ga!'

Foto: Facebook/screenshot

Izvorna verzija murala prikazivala je Kirka u košarkaškom dresu, a pored je pisala poruka 'RIP Charlie Kirkovich'

29.9.2025.
15:51
Erik Sečić
Facebook/screenshot
Mural posvećen ubijenom američkom konzervativnom aktivistu Charlieju Kirku uništen je u petak, samo dva dana nakon što je osvanuo ispod mosta Gazela u Beogradu

Pripadnici Centra za društvenu stabilnost, koji su ga i izradili, prstom upiri u "radikalnu ljevicu". "Mural ispod mosta Gazela, koji je naslikao Centar i posvetio ga nedavno ubijenom osnivaču i vođi pokreta 'Turning Point USA' Charlieju Kirku, sinoć je temeljito oskvrnjen!", stoji u objavi na Facebooku. 

"Vidljivo je da se radi o djelu anarho-boljševika i radikalnih ljevičara, iste one ideologije i pokreta koja je mladog Kirka stajala života. Počinitelji ovog čina, osobe koje ne poštuju ni ljudski život, a kamoli običan mural, svojim su potpisom ostavili komunističke simbole i obilježja ANTIFA pokreta. Ovo će samo motivirati nas iz Centra da napravimo novi i veći mural posvećen čovjeku koji se zalagao za tradicionalne, kršćanske i obiteljske vrijednosti, uz poštivanje slobode govora i tuđeg prava na suprotno mišljenje. A Beograd ubuduće neće biti jedino mjesto s ovakvim muralom!", dodaju iz Centra. 

'Smrt NATO fašistima' 

Izvorna verzija murala prikazivala je Kirka u košarkaškom dresu, a pored je pisala poruka "RIP Charlie Kirkovich". Navodno su mu taj nadimak nadjenuli Srbi s kojima je igrao košarku u Chicagu. Tijekom noći njegov lik prešaran je crnim sprejem uz poruku "Smrt NATO fašistima" na ćirilici. 

Podsjetimo, Kirk je 10. rujna ubijen metkom dok je odgovarao na pitanja publike na kampusu u američkoj saveznoj državi Utah. Za ubojstvo je optužen Tyler Robinson, 22-godišnji student tehničkog fakulteta  

