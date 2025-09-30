Jednoumlje, rodna ideologija, jezično inženjerstvo: Crkva protiv zdravstvenog odgoja. Sjećate se što je bilo 2013.?

Što će zagrebački učenici učiti na zdravstvenom odgoju još se ne zna, ali Crkva kao da već zna.

"Ona nije protiv zdravstvenog odgoja, što je izričito i vrlo jasno rečeno u samoj izjavi, nego je ona protiv toga da se kroz zdravstveni odgoj i obrazovanje umeće ideološki, kako god se ta ideologija zvala, u ovom slučaju govorimo o rodnoj ideologiji koja ustvari stoji iza zdravstvenog odgoja i obrazovanja", kaže za Direkt Tomislav Haško, pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.

U podugačkoj izjavi spominje se štošta, recimo jezični inženjering - da se plemenitim pojmovima kao što su "dobrobit djece", "stručnost" ili "znanstvene spoznaje" pokušava unijeti oprečni sadržaj. Ili ovo: "Umjesto služenja dobru, najčešće se perfidno, sasvim neprimjereno i neodgovorno, ulazi u intimu djece u dobi kada nije teško posijati sjeme nejasnoća koje ne pridonose odgajanju nego su pokušaji preodgajanja djece ...", pa onda i "pod krinkom pristupa nazvanoga 'inkluzivnost' (uključivost), uljepšavajući ga pojmom 'otvorenosti', zapravo se gradi podloga za zbunjivanje djeteta".

Odgovor Grada

U Gradu kažu da je opravdano i očekivano da programi koji se nude školama bude širok interes javnosti, ali ističu da je tek osnovano povjerenstvo sastavljeno od 14 stručnjaka. "Zadatak Povjerenstva je tek izraditi kurikulum koji će odgovoriti na, rekla bih, zabrinjavajuće i rastuće probleme vezane za ukupno zdravlje djece i njihovu socijalnu i emocionalnu dobrobit", kaže Iva Ivšić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika Možemo.

Na Kaptolu kažu da je baš zato i dobro da se unaprijed zna njihov stav. "Da se ne nameće kroz zdravstveni odgoj određena ideologija ili svjetonazor. Ova izjava nije plašenje roditelja, naravno da nije. Nadbiskupiji i Crkvi nikad nije cilj da uplaši čovjeka, nego da kaže istinu o svijetu i o čovjeku", kaže Tomislav Haško.

Sve smo ovo prolazili i prije 12 godina, kada je pritisak konzervativnih krugova doveo do ukidanja zdravstvenog odgoja u školama. Ustavni sud tada je zaključio da je donošenjem kurikuluma prekršena procedura i pravo roditelja na odgoj djece. I to sve zbog prigovora na spolni odgoj. "Jedna vrlo agresivna grupa ljudi provodi kulturni rat u Hrvatskoj, to je legitimno", komentirao je tadašnji predsjednik Vlade Zoran Milanović.

A za rodnu ideologiju, kako tumači Branka Galić, profesorica s Filozofskog fakulteta koja je ondje s kolegama pokušala pokrenuti Rodne studije, prvi put se čulo kada je pojam kod uvođenja Istanbulske konvencije izmislila Crkva. "Naprosto se radi o manipuliranju neznanjem, odnosno izmišljanju nečega što ne postoji u znanosti kao pojam, da bi se navuklo roditelje da se usprotive takvom odgoju", objašnjava Galić.

'Opasnost od znanja'

Usprotivio se odmah i Most, već ste vidjeli presice o neprihvatljivim "kartama seksalicama", koje su iz Grada više puta demantirali kao nikad predviđene za djecu. I oni su uvjereni da je Zagrebu cilj uvođenje rodne ideologije. "To su njihovi stavovi, oni to guraju i neće od toga odustati. To je sasvim jasno i treba im reći stop, bez obzira na to što je dobar dio mainstream medija na njihovoj strani", vjeruje Nikola Grmoja.

Činjenica je da je povjerenstvo danas imalo tek prvi sastanak, i da se s izradom prijedloga kurikuluma tek kreće. "Kada cijeli paket bude gotov i spreman, to će biti prezentirano javnosti, bit će prilike razgovarati o samom kurikulumu, te će se on onda provesti u nekoliko zainteresiranih škola i svakako uz suglasnost roditelja", kaže Iva Ivšić.

Da tinejdžerima znanja fali pokazuje i posljednje istraživanje Zavoda za javno zdravstvo, prema kojem je samo 46 posto srednjoškolaca pri seksu koristilo kondom, spolni odnos pod utjecajem alkohola imalo ih je više od polovice, a kao glavne izvore informiranja o spolnim odnosima i zaštiti naveli su internet i vršnjake. Je li onda stvarno rodna ideologija problem?

"Oni osjećaju nekakvu opasnost od znanja. Naprosto se radi o širenju znanja među mladima oko njihovog zdravlja, uključujući i spolno i reproduktivno zadnje. Dakle, Crkva se boji većeg znanja ljudi jer time gubi društvenu moć širenja svojih doktrina", zaključuje profesorica Galić.

U priči oko zdravstvenog odgoja, kako se čini, ideološke rasprave neće prestati. A zbog svega bi najviše mogla trpjeti djeca.