Zagreb se svađa, a oni već uče o klamidiji i kondomima: Ovako izgleda sat zdravstvenog odgoja

NITKO SE NE BUNI /

Dok u Zagrebu traju drame i svađe samo zbog najave uvođenja zdravstvenog odgoja, napredna Rijeka ga naravno već ima.

U šest osnovnih škola učenici su u pilot projektu već učili o ravnopravnosti u vezama, štetnosti društvenih mreža, pa i spolnim bolestima. A ove godine učit će to u svim školama.

Nitko se od roditelja i djece ne buni, a danas su predstavljeni i rezultati ispitivanja o zadovoljstvu roditelja i učenika. Čak 90 posto đaka predmet bi preporučilo prijateljima.

