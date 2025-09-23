Zagreb se svađa, a oni već uče o klamidiji i kondomima: Ovako izgleda sat zdravstvenog odgoja

ŠTO TO ZNAČI? /
Za tri mjeseca istječe rok u kojem sve zgrade moraju dobiti OIB
Dok u Zagrebu traju drame i svađe samo zbog najave uvođenja zdravstvenog odgoja, napredna Rijeka ga naravno već ima.
U šest osnovnih škola učenici su u pilot projektu već učili o ravnopravnosti u vezama, štetnosti društvenih mreža, pa i spolnim bolestima. A ove godine učit će to u svim školama.
Nitko se od roditelja i djece ne buni, a danas su predstavljeni i rezultati ispitivanja o zadovoljstvu roditelja i učenika. Čak 90 posto đaka predmet bi preporučilo prijateljima.
Više pogledajte u prilogu