NITKO SE NE BUNI /

Zagreb se svađa, a oni već uče o klamidiji i kondomima: Ovako izgleda sat zdravstvenog odgoja

Dok u Zagrebu traju drame i svađe samo zbog najave uvođenja zdravstvenog odgoja, napredna Rijeka ga naravno već ima.

U šest osnovnih škola učenici su u pilot projektu već učili o ravnopravnosti u vezama, štetnosti društvenih mreža, pa i spolnim bolestima. A ove godine učit će to u svim školama. 

Nitko se od roditelja i djece ne buni, a danas su predstavljeni i rezultati ispitivanja o zadovoljstvu roditelja i učenika. Čak 90 posto đaka predmet bi preporučilo prijateljima.

Više pogledajte u prilogu 

23.9.2025.
7:12
Ida Balen
Zdravstveni OdgojRijekaškole
