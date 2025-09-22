Medvjed u tunelu, Milinović na gitari: Pogledajte Direktov pregled dana

RTG PONEDJELJKA /

Teške i po život opasne ozljede zadobio je 24-godišnji mladić kojeg su u Našicama pretukla četvorica maloljetnika. Rukama i nogama izudarali su ga po glavi i tijelu usred noći. Policija je nasilnike ubrzo pronašla i uhitila, a ozlijeđeni mladić oporavlja se u osječkom KBC-u.

Nasilju tu nije kraj. "Bande u Zagrebu tuku i pljačkaju gejeve", upozoravaju iz Zagreb Pridea. Kažu da je u zadnjih godinu dana došlo do barem deset takvih napada, i to mamljenjem preko Grindera sljedećim modusom operandi: gay muškarca mladići dočekaju u zasjedi, potom ga zaskoče, izvrijeđaju, pretuku i opljačkaju. Iz Zagreb Pridea tvrde da je to najveći porast zločina iz mržnje prema gay ljudima, u posljednjih 10 godina.

Oko ponoći medvjeda je u tunelu Plasina u smjeru Zagreba udario kamion. Ozlijeđenih ljudi nije bilo, a policija je zbog nesreće izdala prekršajni nalog za Hrvatske autoceste. Oni pak pretpostavljaju da je medvjed spustio zaštitnu ogradu uz autocestu i došao u tunel. Kao i da je ovo vrlo rijedak slučaj, zbog brojnih zelenih mostova na kojima divljač može sigurno prijeći cestu.

Rikardo Stojkovski donosi RTL-ov Rendgen dana.