Centar Zagreba prodisao, evo kako je prošao Europski dan bez automobila

BEZ GUŽVE I BUKE /

Europski je dan bez automobila. Bez gužve i bez buke danas je bila hrvatska prijestolnica koja je zajedno s brojnim europskim gradovima, pokazala kako izgleda kad ulice ponovno pripadnu pješacima. Do 20 sati za automobile je zatvoreno središte Zagreba, a građanima je prigodno osiguran besplatan prijevoz tramvajima i autobusima te javnim biciklima Bajs.

Pored Zrinjevca automobilima je prolaz zabranjen. Kao i kroz cijeli centar grada. "Super je nekad imat dan bez automobila. Zapravo nisam ni shvatila da ljudi hodaju slobodno po cesti. Super je, izgleda dobro sada", kaže Monika.

Europski dan bez automobila ujedno je i završnica Europskog tjedna mobilnosti – kampanje Europske komisije kojom se želi smanjiti korištenje automobila i potaknuti održivi oblici prijevoza. U Zagrebu je to i svojevrsna priprema za povećanje pješačke zone koje grad planira u idućih godinu dana.

Zagrebački pročelnik za promet, Andro Pavuna najavio je širenje pješačkih zona. "Proširenje će biti u Gajevoj i Teslinoj i ulica Pod zidom i mali dio Masarykove. To smo već najavili, a osim proširenja najavili smo i uređenje, da napokon te ulice više neće izgledati kao cesta nego će doista izgledati i osjećati se kao pješačka zona."

Lara iz Zagreba je oduševljena. "Super! Treba se više koncentrirati na javni prijevoz, bicikl, pješice tako da manje ima manje autiju i da se ljudi više kreću." Više doznajte u prilogu Laure Damnjanović Šalomon.