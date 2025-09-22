Samo jedna tvrtka zbrinjava na tisuće eutanaziranih svinja; Policija prijeti kaznama

MINISTAR PROGLASIO 'RAT' BOLESTI /

Na najvećoj farmi u koju je ušla afrička svinjska kuga počela je eutanazija. Gotovo 10 tisuća svinja u Sokolovcu mora biti Uništeno do kraja tjedna. Bolest se širi, potvrđena su dva nova slučaja na manjim farmama u Donjem Miholjcu - naselju koje je već u zoni zaštite. Istodobno, krenuo je pojačani nadzor, pa i graničnih prijelaza, a onome koga policija uhvati da svjesno širi bolest prijete i kaznene prijave. Najavljene su i nove stroge mjere - više pogledajte u prilogu