Virus je tu i nekontrolirano se širi, proglašen je rat protiv svinjske kuge: 'Ljudi, pridržavajte se mjera'

Počelo je usmrćivanje gotovo 10 tisuća svinja zaraženih afričkom svinjskom kugom na farmi Sokolovac. Na drugoj velikoj farmi u Nemetinu usmrćivanje 1600 svinja je završeno. Zbog prodora virusa uvedene su nove rigoroznije mjere.

Proizvođači su iznimno zabrinuti pa je ministar poljoprivrede danas požurio na teren.

Iz Sokolovca se javio Bojan Uranjek. Objasnio je da je koliko će trajati eutanazija svinja i kada bi farma mogla nastaviti s poslom.

Pojasnio je da je ovo značajna farma za cijelu svinjogojsku proizvodnju u Belju. Dovoljno govori brojka o 10 tisuća tovljenika koji se ovdje nalazi i koji će biti eutanaziran.

Koliko je bitna ova farma i kako je funkcionirala govore i stroge biosigurnosne mjere zaštite, protokoli, ulaz u vozila i ljudi. Svi radnici morali su ostavljati svoju robu, tuširati se, prati kose, oblačiti radne garderobe. Predmeti poput naočala posebno su se dezinficirali. Ti radnici morali su potpisati izjave da nemaju svinje kod kuće, da ne idu na svinjokolje, da ne idu u lov. Unatoč svemu, virus se probio se i na ovu farmu. Danas je počela eutanazija, provodi je pet ekipa.

'Više ništa nije kao prije'

"Eutanazija je danas počela. Na farmi ima 9800 svinja. Pet timova je na terenu, očekuje se da će to trajati šest do sedam dana. Nakon toga, nakon što se svinje uklone ide dezinfekcija i sve ostale propisane radnje koje se moraju obaviti nakon uklanjanja životinja", rekao je inspektor Gordan Jerbić.

Ministar poljoprivrede rekao je da više ništa neće biti kao prije.

Danas je na Nacionalnom stožeru koji kontrolira i bori se protiv afričke svinjske kuge ministar poljoprivrede Damir Vlajčić rekao da smo praktično u ratu s virusom afričke svinjske kuge i poduzeo se niz mjera. Na državnoj granici pojačane su kontrole ilegalnog uvoza i prijenosa mesa. U Baranji su policijski punktovi koji prate da se ne bi životinje ili meso prenosili s farmi koje su u zoni zaštite.

'Pridržavajte se mjera'

Osim toga, apelira se i na ljude da se pridržavaju svih propisanih mjera, a kako se one ne bi izbjegle najavljena je i posebna revizija koja će se provesti kod svih koji imaju svinje, provode li te sigurnosne mjere, a nakon revizije u inspekciju će inspektori s policijom.

"Izvanrednu reviziju svih gospodarstava koje drže svinje na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije i svih biosigurnosnih mjera je prva kontrola prije dolazaka veterinarske inspekcije u pratnji s policijom. Sve posjednike svinja i dalje pozivam na ozbiljnost, na svjesnost situacije. Jučer smo doslovno rekli da proglašavamo rat afričkoj svinjskoj kugi. Tako će i biti i svim ovim koracima to i činimo", rekao je ministar Vlajčić.

Uranjek je još jednom naglasio da apeliraju na sve da se pridržavaju mjera jer virus je tu i čini se nezaustavljivo se širi.