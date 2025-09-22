Zašto je zdravstveni odgoj podijelio javnost? Pojavile se sumnje u namjere Zagreba

Uvođenje zdravstvenog odgoja u škole godinama je predmet stručnih i političkih rasprava. Ponovno je u fokusu javnosti nakon najave grada Zagreba da kreću s pisanjem kurikula već za iduću godinu, a pomutnju među roditelje unijelo je i predstavljanje karata koja postavljaju eksplicitna pitanja o seksualnosti. Smjera li zdravstveni odgoj postati zdravstveni preodgoj donosi RTL Dosje.

Što te pali, a što ne? Kako bi opisao svoj libido? Što za tebe znači biti seksi? Samo su neka od pitanja na karticama naziva Seksalice, čiji autori cijeli tjedan uvjeravaju da nisu namijenjene zagrebačkim školarcima.

"Karte Seksalice nisu namijenjene školskoj djeci. Jasno u uputama stoji da su namijenjene mladima koji su stariji od 18 godina. Karte Seksalice financirala je zaklada Solidarna. One nisu financirane javnim novcima, nisu financirane od strane Grada Zagreba", kaže Anamarija Sočo, predsjednica udruga Status M.

Isto tvrde i u Gradu. Luka Juroš, pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, poručuje: "Grad Zagreb nije financirao niti je ikako bio uključen u izradu tih materijala niti su ti materijali namijenjeni djeci niti su dio onoga što grad Zagreb razmatra za izvannastavnu aktivnost Zdravstvenog odgoja".

'Postoji partnerski projekt, gdje smo mi partneri'

No onda se postavilo pitanje što su početkom rujna kartice radile na konferenciji posvećenoj edukaciji djece i mladih. Punog naziva "Sveobuhvatna seksualna edukacija u lokalnom kontekstu" organizirale su je udruge CESI i Status M. Na konferenciji je bio i zagrebački pročelnik za obrazovanje, koji naglašava da novac udrugama dodjeljuje nezavisno Povjerenstvo Grada Zagreba.

Pročelnik Juroš kaže da nije čitao program udruge Status M pa dodaje: "Ono što znamo je da taj projekt, koji iznosi nešto više od 10 tisuća eura, se zalaže za uvođenje seksualnog obrazovanja u škole". Stoga smo ga pitali je li vidio karte Seksalice na konferenciji na kojoj je bio na što odgovara da nije, da u tom trenu nije bio na konferenciji.

Isto smo pitali I predsjednicu Statusa M, Anamariju Sočo: "Postoji partnerski projekt, gdje smo mi partneri. Grad Zagreb je tu sa čini mi se 10 tisuća eura financirao određene troškove konferencije. Grad Zagreb je kroz taj projekt pokrio troškove najma dvorane i catering, ručak za sudionike".

Ako kartice nisu za seksualnu edukaciju školaraca, pitali smo udrugu koja stoji iza njih, koji je njihov doprinos uvođenju zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole."Između ostalog smo napravili istraživanje potreba između učenika srednjih škola i njihovih nastavnika i nastavnica, analizirali smo postojeće kurikulume i između ostalog napravili ove karte Seksalice koje su namijenjene onima 18+", odgovara Sočo. Dakle, ne osnovnoškolcima, nego punoljetnicima.

Seksalice Grmoja predstavio široj javnosti

Za Seksalice je šira javnost doznala kada ih je predstavio MOST-ov zastupnik, Nikola Grmoja, optužujući Možemo, koji je na vlasti u Zagrebu, da želi u škole uvesti nastrane sadržaje. "Na tim kartama Seksalicama imate pitanja koja se postavljaju djeci od 6 godine, gdje bi ih se trebalo pitati znaju li da se neka djeca loše osjećaju u svom tijelu. Bit će puno udara na mene, od strane medija i LGBTQ udruga, te mafije, ali mene to neće zastrašiti", poručuje Grmoja.

Dok mu Ivana Kekin iz Možemo! odgovara: "Skupljanje jeftinih poena na zastrašivanju građana, to je dno dna. Ovo treba nazvati pravim imenom, pokušaj spašavanja nekog jadnog rejtinga na koji je Most spao. Ne treba više obraćati na to pažnju, demantiralo se što se treba demantirati".

Grad Zagreb ima namjeru uvesti zdravstveni odgoj u škole kao izvannastavnu aktivnost iduće godine. Kažu da je alarmantno što je, prema njima dostupnim podacima, trećina djece pretila, 12 posto ovisno o kockanju, a tri od deset učenika imalo je spolni odnos. Posljednje istraživanje Zavoda za javno zdravstvo pokazuje da kreću sa 16 godina.

Više od 53 posto imalo je vaginalni spolni odnos bez korištenja kondoma. A više od polovine učenika i pod utjecajem alkohola, dok je gotovo petina njih bila i drogirana. Stoga će Grad Zagreb zdravstveni odgoj provoditi u 4 tematska područja: mentalno zdravlje, zdravi stilovi života, ovisnosti te spolno i reproduktivno zdravlje.

Roditelji ne žele ideološki obojen odgoj

Neki roditelji sumnjaju u namjere Grada. Nakon pojave Seksalica ne žele da im djeca slušaju, kako kažu, ideološki obojen seksualni odgoj. Žele da ih Grad Zagreb uključi u kreiranje obrazovnog sadržaja pa su se okupili u inicijativu Karte na stol, a uskoro će, kažu, I osnovati udrugu.

Leonard Mesarić iz inicijative Karte na stol objašnjava: "Ideologije su već tu. Određene udruge, s određenog političkog spektra već to uvode i njima je to jako, jako bitno. Homoseksualne osobe, transrodne osobe i sva ta ekipa sa svojim tutorima nisu oni koji bi trebali usmjeravati smjer seksualnog odgoja. I na određeni način nametati. Ako je to tako mi tražimo da postoji alternativni program".

Obrazovni program će odrediti Povjerenstvo, odgovaraju u Gradu Zagrebu. Nitko od članova Povjerenstva, koji se bave seksualnim dijelom Zdravstvenog odgoja, nije htio javno istupiti. Onima koji se bune u Gradu ovako odgovaraju. "Ne dopuštamo ni jednoj udruzi, ni jednoj interesnoj skupini da uvodi ono što oni žele. Grad Zagreb rutinski ima zagovaračke inicijative različitih svjetonazorskih udruga, različitih svjetonazorskih profila. One ne odlučuju o djelovanju grada", poruka je pročelnika Juroša.

Rijeka obilježava prvu godišnjicu Zdravstvenog odgoja

I dok Zagreb tek treba izraditi program Zdravstvenog odgoja, Rijeka obilježava prvu godišnjicu njegove eksperimentalne provedbe u 6 osnovnih škola. Sudjelovalo je stotinjak učenika od 5. do 8. Razreda. Voditeljicu Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade Grada Rijeke, Mariju Japundžu Broznić, pitali smo je li bilo otpora: "Apsolutno nismo imali niti jednu pritužbu roditelja kao niti naše škole. Kao i u svim drugim izvannastavnim aktivnostima sudjelovanje u Zdravstvenom odgoju je opcionalno, izborno. Govoriti o tome što je pubertet, što prolaze kroz to vrijeme, što znači kada ti se netko sviđa, što je ljubav, tu nema ništa i na koji način sporno ili kontroverzno. Dapače".

Rezultate provedbe Zdravstvenog odgoja predstavit će u ponedjeljak, ali već sad najavljuju da će od listopada izvannastavni program krenuti u svim riječkim osnovnim školama, prema interesu učenika i suglasnosti njihovih roditelja. I dok u Rijeci nije bilo javnog protivljenja - u Zagrebu očito neće glatko ići.