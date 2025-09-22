Najcrnji scenarij za svinjogojce: 'Ako se virus nastavi širiti, bit ćemo u velikim problemima'

Belje je potvrdilo da će oko 10 tisuća svinja na farmi Sokolovac biti eutanazirano. U Baranji su i policijski punktovi kako bi se spriječio ilegalan prijevoz svinja, no uzgajivači su zabrinuti – zbog opasnosti da se i na cijelom području dogodi ono najgore.

Na farmi Sokolovac eutanazija 9 829 svinja još nije počela. No, jutro je samo naizgled mirno jer Baranjci kažu kako zbog afričke svinjske kuge već noćima ne spavaju.

"Nema tu spavanja, ovo je šok za sve, a pogotovo tko to voli, volim imati domaće, a toga ćemo nažalost gledati samo na slikama, ako se ovako nastavi", kaže Jozo Marić, uzgajivač svinja.

Tvrdi da čini sve što može kako bi sačuvao svoje svinje.

"Moje gice uživaju, tu su zatvorene, nema mrdanja i ne dam nikome blizu", kaže Jozo.

Uz to oko svoje farme postavlja i treći red bodljikave žice i repelente protiv divljih svinja.

"Sve živo činimo i po noći rotiramo traktorima sin i ja ganjamo, tjeramo, plašimo, samo da spasimo ako se ikako može", kaže Jozo.

Svaka velika farma poput Sokolovca ima visoke mjere zaštite - protokole o ulazu ljudi.

"Ima posebne protokole vezane za ulazak transportnih sredstava, kamiona na farmu, posebne protokole za kontrolu glodavaca, znači miševa, štakora i drugih životinja koje eventualno mogu doći na farmu", kaže Krešimir Kuterovac, ovlašteni agronom konzultant.

'Uvedeni su dodatni bio-sigurnosni protokoli'

Još nije utvrđeno kako je virus ušao na farmu, a iz Belja priopćavaju da nastoje spriječiti širenje bolesti i da će sve svinje biti eutanazirane.

"Zbog statusa farme Sokolovac, na svim našim farmama su uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli kojima nastojimo spriječiti širenje bolesti. Eutanazija svinja je u domeni Državnog inspektorata koji će definirati procedure i način postupka", piše u priopćenju za medije Belje plus.

Na policijskim punktovima u Baranji se kontroliraju vozila, a zbog širenja afričke svinjske kuge najavljene su i pojačane mjere nadzora graničnih prijelaza. Svinjogojci pozdravljaju potez ministra poljoprivrede koji je preuzeo vođenje nacionalnog stožera i borbu protiv bolesti.

"I preuzeo tu nekakvu zapovjednu odgovornost u tome nizu i to je pohvalno, međutim to je kasno, to je sada već kasno, nas je strah da će virus i dalje nastaviti u velike farme, a tada jako jako smo u velikim problemima", kaže Antun Golubović, predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

Kako se to ne bi dogodilo važno je pridržavati se svih propisanih mjera, a najvažniji je spriječiti najveće opasnosti.

"Taj ilegalni promet i nelegalno držanje naših životinja i treće da ti naši uzgajivači moraju postati svjesni da je odgovornost koju imamo prema toj svinjskoj kugi, da leži najvećim dijelom upravo na njima samima", kaže Krešimir Kuterovac.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, carine i policije danas nisu stali pred kamere, ali ljudi koji žive u Baranji otvorili su svoju dušu.

"Danas mi je 75. rođendan, malo sam žalostan što sam morao u trgovinu ići po prase, nije to ono domaće naše, imao sam narudžbu u Baranji, ovdje je sve blokirano – ne može. Ljudi su isto svi ogorčeni, plaču, a i mi smo nesretni s njima", kaže Mato Cerić iz Kopačeva.

Mato se nada da će si za idući rođendan moći ispuniti želju i da domaće prasetine u Slavoniji i Baranji – neće nestati.