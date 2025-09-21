Hrvatski svinjogojci u strahu od virusa: 'Bojim se da je to sve iz iste epruvete'

U Slavoniji i Baranji posebne mjere i iščekivanje eutanazije svinja nakon što je sinoć krizni stožer potvrdio prodor afričke svinjske kuge na dvije velike farme. Jedna od njih je farma Belja u Sokolovcu, gdje je oko 10 tisuća svinja, a druga u Nemetinu s njih 1600.

Od zore je policija na mnogim punktovima, gdje provjerava gotovo svako vozilo kako bi se spriječilo širenje bolesti. Ministar poljoprivrede, koji je preuzeo upravljanje kriznim stožerom, otkrio je da je krivac za širenje ove bolesti čovjek. Eutanazija gotovo 12 tisuća svinja trebala bi početi idući tjedan.

"Lokalni krizni stožer u potpunosti organizira cijelu proceduru, određuje plan usmrćivanja i provedbu, osiguravaju se ekipe. U ovom trenutku, prema informacijama lokalnog kriznog stožera, imaju dovoljno ekipa za početak provedbe uklanjanja svinja. Mi smo spremni, u slučaju potrebe, angažirati dodatne ekipe veterinara s drugih područja. Oprema kriznog stožera je na raspolaganju, već jedan dio ide u distribuciju za provedbu mjera, tako da su u ovom trenutku sve pripremne radnje pokrenute za što skoriji početak aktivnosti", poručila je Tatjana Karačić, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Iz tvrtke Belje poručili su da sve njihove svinjogojske farme imaju visok biosigurnosni status te da s farme Sokolovac nema migracije životinja prema drugim farmama. Potvrdili su da će svih 9.829 svinja biti eutanazirano, a kada – ne ovisi o njima.

"Zbog statusa farme Sokolovac, na svim našim farmama su uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli kojima nastojimo spriječiti daljnje širenje bolesti. Eutanazija svinja je u domeni Državnog inspektorata koji će definirati procedure i način postupka, a sve naše daljnje aktivnosti će biti usklađene s uredbama i mjerama nadležnih tijela", poručili su iz Belja.

Bili smo na terenu sa svinjogojcima i razgovarali s Jozom Marićem, uzgajivačem svinja.

Kako vi komentirate cijelu situaciju?

Činjenica je da je najvjerojatnije kriv i ljudski faktor, ali malo je kamiona koji odvoze te crkotine. Onda se dogodi da na zdravoj farmi dođe do uginuća zbog nečeg drugog, a ne zbog kuge.

Napisali ste na ulazu 'Zabranjen prolaz i prilaz farmi', čuvate svinje na sve moguće načine.

Tabla je tu već četiri ili pet godina i udaljena je kilometar i pol od ceste, više od dva kilometra od sela. Ne dam nikome blizu. Kukuruz sam pomaknuo 200 metara od farme samo da divlje svinje ne bi dolazile. Oko farme imam livadu, travne trake, napravio sam prosjeke, kukuruz sam presjekao da lovci mogu pucati. Sve živo radimo – bodljikavu žicu, sve barijere. Zatvorili smo svinje u tvrdi objekt. Sve živo poduzimamo, ali bojim se da je to sve iz iste epruvete kao i korona i sve drugo.

Virus se sada probio i u prvu veliku farmu – što bi značilo kada bi se nastavilo takvo intenzivno širenje?

To bi značilo da će za Božić biti “dukat prase”. Katastrofa. Raselit će se i ovo malo ljudi. Jer onaj tko sada zatvori svoj obor, taj ga više neće otvoriti. Pogotovo oni poput mene, 60+, a djeca odoše. Evo, danas je neradni dan, a sin i ja popravljamo žice kako bismo što više pomogli da ne dođe do zla. Jer to nam je život. Imam čak i magarce – oni navodno sprječavaju infektivne bolesti.