Peta generacija čuva tradiciju varaždinskog zelja: 'Vidovčanci su bili poznati po zelju još u Jugolslaviji'

Varaždinsko zelje sadi se od 18. stoljeća, a od 2017. godine zaštićeno je oznakom izvornosti. Prehranilo je mnoge obitelji i proizvodi se i dalje – iz generacije u generaciju.

U obitelji Cafuk varaždinsko zelje proizvodi se godinama. Gospođa Cafuk je već peta generacija zeljara, a godišnje plasira više od 500 tona varaždinskog zelja.

"Vidovčanci ili zeljari su ti koji su bili poznati po zelju još u Jugoslaviji, svatko je imao svoj punkt i vozili to zelje i do Banje Luke", rekla je Marija Cafuk.

Neki hektar ili dva, a neki i više. Obitelji koje ne sade zelje u Vidovcu su rijetkost. "Ja sam tu gdje sam došla za snahu, tu su se bavili godinama, tak da smo nastavili – ja, dalje nastavio sin, ovo je njegova parcela. Isključivo poljoprivredom se bavimo, volimo zelje, poljoprivredu", rekla je Anica Bistrović, proizvođačica zelja.

Ova kupusnjača sadi se u točno određenim uvjetima. "Varaždinsko zelje se sadi 24.6., temperatura je bila tad u pola 8 navečer oko 38 stupnjeva. Naravno, ako ti posadiš onu malu biljčicu i ne zalijevaš – ona će se posušiti. Sadi se navečer i odmah se stavlja navodnjavanje", rekla je Marija Cafuk.

Cijena se posljednjih nekoliko godina, kažu, neznatno dizala. Ove je ista kao lani – vreća za 20 eura. S plasmanom, kažu, nema problema – svježe ili kiselo, sve se proda. Kiseli se oko mjesec dana, a kako se radi o zaštićenom proizvodu – strogo se poštuje tradicija. Jedina je razlika što se nekoć kiselilo u drvenim bačvama, a sada u poliesterskim.

"Isto tako gazimo zelje, stavljamo ako su samo glavice – glavicu do glavice, važemo! Sve važemo! Gore stavljamo sol, foliju, hrastove daske, a na njih granitne kamene", rekla je Marija Cafuk.

Recept i omjeri napisani su i na zidu, a prenose se s koljena na koljeno. Nakon kiseljenja vakumira se – i ide u prodaju. Trenutačno se u Vidovcu prodaje na kućnom pragu – ispred gotovo svake kuće. Po nadaleko poznato zelje dolaze i kupci iz okolnih županija.

"Išao sam kroz Bedekovčinu, tam ovi koji prodaju – po vreći je skuplje za 10 eura. Dosta velika razlika", rekao je Branko iz Bedekovčine.

Na području općine Vidovec registrirano je više od 500 OPG-ova, a sve ih – kaže načelnik – podupire općina. "Velik broj povrćara imamo, prilagođavaju se tržištu, velik broj cvjećara, mi ih podupiremo sa svojim mjerama koje imamo", rekao je načelnik Bruno Hranić. Posebno, kaže, one koji proizvode certificirano varaždinsko zelje, po kojem je mala općina na sjeveru Hrvatske nadaleko poznata.