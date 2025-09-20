Apokalipsa na farmama! U smrt ide 11.600 svinja, ministar: 'Širi se isključivo zbog ljudskog faktora'

Svaka pojava nove afričke svinjske kuge uvijek je alarmantna, a posebice kada se u opasnosti nađe velika farma. Domaće farme s ovim se problemom navodno bore već par godina, a sada je prisutnost afričke svinjske kuge i službeno potvrđena. Radi se o farmi Belja u Sokolovcu i u Nemetinu. Ministar poljoprivrede potvrdio je da će zbog zaraze hitno biti eutanazirano ukupno 11.600 svinja.

"Suočeni smo, mogu slobodno reći, s najvećim žarištem ove bolesti u Hrvatskoj do sada", izjavio je ministar David Vlajčić i dodao: "Sve svinje će se eutanazirati sukladno uhodanim zakonskim procedurama i protokolima. Prvi je put da bolest stigla na veliku farmu".

Ministar je naglasio da se širenje bolesti u Osječko-baranjskoj županiji događa isključivo zbog ljudskog faktora i neodgovornosti. "Prijenosnik je čovjek i tu definitivno nema dilema", zaključio je, no detalje o načinu širenja nije otkrio.

U zaštitu protiv afričke svinjske kuge uključilo se i Ministarstvo obrane.

"Daljnji rasplet ove krize neće biti jednostavan. Govorimo o farmi koja ima 10 tisuća svinja, organizacija eutanazije i zbrinjavanja mesa zahtijeva veliku logistiku", objasnio je ministar Ivan Anušić.

"Nije na meni da uzmem pušku"

Farma u Sokolovcu dio je Podravke Agri, odnosno Belja Plus, iz kojeg na upit medija danas nisu odgovorili. Ministar Vlajčić naglasio je da, unatoč jakim biosigurnosnim mjerama, virus je stigao na farmu, ali da je suradnja s kriznim stožerom potpuna.

"Odstrel divljih svinja bolest nije uspio zaustaviti. Nije na meni da uzmem pušku i da odstrjeljujem divlje svinje. Provedba odluka mora biti brža i učinkovitija", rekao je Vlajčić.

Na farmi u Nemetinu, koja je manja, virus je potvrđen kod 1.600 svinja, a eutanazija će biti provedena u najkraćem roku.

I dok velike farme ulaze u strogi nadzor, mali uzgajivači strahuju za svoje stado. Obitelj Nađ iz Luga pokraj Sokolovca, koja drži 40 svinja, kaže da su zasad sve životinje zdrave, no situacija ih duboko pogađa.

"Hvala Bogu svi su zdravi, ali smo jako tužni zbog onoga što se događa", prokomentirala je Euridika Nađ. Obitelj strogo poštuje sve mjere biosigurnosti, od dezinfekcije do zatvaranja prostora za posjetitelje.

Dosad izgubljeno više od 51 tisuću svinja

Dalibor Babić, također uzgajivač iz Luga, istaknuo je koliko je ulaganja i rada potrebno da bi se spriječila zaraza: "Cijelu godinu radiš, ulažeš i kupuješ da na kraju ostaneš bez ičega".

Kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti, ministar Vlajčić najavio je rigoroznije mjere: pojačane kontrole na granici, policijske punktove za sankcioniranje ilegalnog prometa, 24-satni nadzor velikih i zaraženih farmi, te stroži nadzor veterinarske inspekcije. Od danas kriznim stožerom direktno upravlja ministar.

Podsjetimo, od početka pojave afričke svinjske kuge u Hrvatskoj je izgubljeno više od 51 tisuću svinja.