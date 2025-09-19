Svinjska kuga u Slavoniji; Iz farme svinja poručuju: 'U ovom trenutku možemo reći...'

NOVI SLUČAJEVI /

Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je da su na objektima u nekoliko naselja Osječko-baranjske županije zabilježeni novi slučajevi afričke svinjske kuge. Među njima i u Sokolovcu, gdje se nalazi svinjogojska farma u sastavu Podravke-agri odnosno nekadašnjeg Belja. Prema službenim dokumentima za tu lokaciju, kapacitet farme je približno 12 tisuća tovnih svinja po turnusu.

Iz Ministarstva poljoprivrede - koje je odredilo nove zone zaštite i zone nadziranja - ne potvrđuju da je virus ušao na farmu Belja. Upit smo poslali i Belju, evo njihovog odgovora: "U ovom trenutku možemo reći da se temeljem rješenja o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, od 18. rujna, svinjogojska farma Sokolovac nalazi u zoni zaštite. Sva naša postupanja će, kao i do sada, biti u skladu s uredbama i mjerama Ministarstva poljoprivrede i ostalih nadležnih tijela."