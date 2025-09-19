SREĆA U NESREĆI /

Prava sreća u nesreći na jednoj benzinskoj postaji u Nebraski! Jedno se vozilo kretalo brže od 100 kilometara na sat u zoni gdje je dopušteno tek 65. Muškarac je brzom reakcijom, za dlaku izbjegao sigurnu smrt kada je automobil nekontrolirano velikom brzinom doletio prema njemu. Srećom, nitko nije teže ozlijeđen, a vozač je prekršajno prijavljen zbog nesavjesne vožnje, istekle registracije i vožnje bez dokaza o osiguranju