SREĆA U NESREĆI /

Za dlaku izbjegao sigurnu smrt: Šokantna snimka s benzinske obišla svijet

Prava sreća u nesreći na jednoj benzinskoj postaji u Nebraski! Jedno se vozilo kretalo brže od 100 kilometara na sat u zoni gdje je dopušteno tek 65. Muškarac je brzom reakcijom, za dlaku izbjegao sigurnu smrt kada je automobil nekontrolirano velikom brzinom doletio prema njemu. Srećom, nitko nije teže ozlijeđen, a vozač je prekršajno prijavljen zbog nesavjesne vožnje, istekle registracije i vožnje bez dokaza o osiguranju

19.9.2025.
13:59
RTL Danas
NesrećaSadBenzinska Postaja
