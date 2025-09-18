Pomama već krenula: Preko bare želi čak 20.000 Hrvata! Bit će skuplje od Katara...

Ukupno 16 gradova, ali i 3 države - Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke države. Prvi put od 2002. godine domaćin Svjetskom nogometnom prvenstvu bit će više zemalja i nacija.

Pomama za ulaznicama već je krenula: za prvu fazu, u samo 24 sata od početka prijava stiglo je gotovo dva milijuna zahtjeva iz cijelog svijeta - za mjesta na tribinama prijavili su se i Hrvati. Vatreni se doduše, još nisu kvalificirali, ali ipak se ništa ne prepušta slučaju.

"Hrvata već ima mi imamo i informacije koji su ljudi se prijavili (prekrit) Imamo naše povjerenike u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi tako da ćemo tamo sigurno organizirati povoljniji smještaj za sve hrvatske navijače, ne samo članove našeg kluba", kaže Željko Bulić, CFE "Mi Hrvati".

Spremne i putničke agencije

Dakle, navijačka podrška sigurno neće izostati. Do Amerike se mora i doći. Putničke agencije već planiraju aranžmane. Svi detalji bit će poznati 5. prosinca, kada bude održan ždrijeb, jer tada će biti poznati gradovi u kojima će Vatreni igrati. Interesa itekako ima, ali put do Amerike - bit će skuplji od onog do Katra.

"Do Katra se moglo direktno letjeti, ovdje će sigurno biti konekcije s presjedanjem, pa će ovi aranžmani, ovisno o boravku tamo i biti veći, skuplji", kaže voditeljica poslovnice turističke agencije Petra Mihalić.

"Naši ljudi će sigurno ići prema sjedinjenim američkim državama, iz kluba će nas sigurno ići jedno 60 - 70 posto, neki će ići na jednu utakmicu neki će ostati do kraja. S druge strane očekujemo iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali i Njemačke da će s našeg europskog kontinenta ići oko 20 tisuća ljudi", kaže Bulić.

Odigrat će se 104 utakmica

I tako će 20 tisuća Hrvata postati dijelom 23.svjetskog nogometnog prvenstva, prvog na kojem će umjesto dosadašnjih 32 igrati čak 48 reprezentacija.

Otvaranje prvenstva je 11. lipnja u Meksiko Cityju, a finale - 19. srpnja u New Yorku. Ukupno će se odigrati 104 utakmica. Novitetima tu nije kraj.

"Prvi put će FIFA primijeniti varijabilne cijene ulaznica Gotovo sigurno će sve cijene rasti, samo je pitanje koliko - to je taj faktor koji će nažalost, bojim se zaživjeti ne samo na svjetskom prvenstvu nego i u općenito sportu", kaže Marin Galić, stručnjak za sport.

Svjetsko zlato u Americi

Taj sport iznjedrio je jednog od najvećih - Luku Modrića. Najsjajnija zvijezda hrvatske reprezentacije koja će vjerojatno reprezentativni dres posljednji put odjenuti upravo na ovom svjetskom prvenstvu. Baš zato će za većinu Hrvata biti itekako posebno.

"Meni je jako drago da Luka Modrić to tako zapravo sam sebi hoće dokazati da je sposoban igrat u najjačim ligama. Možemo mu samo dati punu podršku, da će i dio od toga uspjeti prenijeti na nasu reprezentaciju", kaže Galić. "Mi mu želimo sve najbolje i trofej napokon u njegovim rukama, nadamo se tome", kaže Bulić.

Pa da nakon Rusije i srebra, Katra i bronce - Luka Modrić se od reprezentacije, i navijača - oprosti s onim što mu nedostaje, što zaslužuje - svjetsko zlato.