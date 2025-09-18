Migrante vraćene u Hrvatsku čeka novi izazov - birokracija: 'Po mogućnosti nestanu sami od sebe'

Baš kao u ožujku, kada smo snimili charter let iz Njemačke s migrantima koji su deportirani u Hrvatsku, iz Austrije je jučer vraćeno 11 osoba: šest muškaraca i pet žena iz Afrganistana, Somalije, Turske i Rusije.

O toj deportaciji izvijestilo je austrijsko ministarstvo unutarnjih poslova. Hrvatski MUP reagirao je tek na naš upit. Pa tako navode da je u Hrvatsku u ovoj godini deportirano 1037 osoba, dok su iz zemlje po svim osnovama vraćene 6.242 osobe, šest puta više.

Nakon ulaska u Hrvatsku, slijede provjere kažu. "Za one za koje se utvrdi da bi mogli predstavljati opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje, što uključuje i počinitelje kaznenih djela, ograničava se sloboda kretanja smještajem u prihvatne centre za strance MUP-a", navode u pisanom odgovoru.

Ostali idu u prihvatilište u Zagrebu ili Kutini, kažu u MUP-u, ali i dodaju da stranci u pravilu ne ostaju u Hrvatskoj nego bježe u istu ili drugu članicu Europske unije i na taj način zloupotrebljuju institut međunarodne zaštite. U centru za mirovne studije naglašavaju da postupak odobrenja azila ponekad traje duže od 21 mjeseca.

'Ima i djece bez pratnje, samohranih roditelja...'

"Vrlo često se događa loptanje među Vladama iako se radi o konkretnim ljudskim životima. Iako smo imali slučajeve da im se ne daju nikakve upute i da ih se ne uputi jasno u proceduru i da ti ljudi po mogućnosti nestanu sami od sebe", objašnjava Sara Kekuš iz Centra za mirovine studije (CMS).

U CMS-u dodaju da su među deportiranima najčešće ranjive skupine ljudi, stariji i bolesni. U prihvatilištima ih prvi dočekaju djelatnici Crvenog križa s odjećom i higijenskim potrepštinama, a pružaju i psihološku pomoć. "Među njima ima i djece bez pratnje, samohranih roditelja, osoba s invaliditetom, starijih osoba. Svaka podrška je dobrodošla i jako pozitivno na nju reagiraju", priča nam Lana Vučinić iz Službe za zaštitu migranata Hrvatskog Crvenog križa.

Desna oporba u ožujku je optužila MUP da organizira tajne charter letove u Hrvatsku. Ministar Davor Božinović sve je negirao: "Tvrdnje o tajnim deportacijama i 16 tisuća migranata potpuno su neutemeljene i koriste se za širenje panike i političke manipulacije".

Tada je lijeva oporba pak poslala poruku ministru da kada bi o deportacijama izvijestili javnost, uklonili bi prostor za spekulacije.