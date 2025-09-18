Odluka Ministarstva uprave: Beroš nije zaposlenik bolnice! Ali, sada ima jedan drugi problem

Dok čeka potvrdu optužnice Vili Beroš nema zapreke za dolazak na posao u Vinogradsku ako prođe na natječaju.

Kako doznajemo Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo je odluku na upit KBC-a Sestre Milosrdnice kako bivši ministar Vili Beroš nakon što je aktivirao povlasticu šest plus šest više po sili zakona nije zaposlenik bolnice.

Što znači da mu je ugovor o radu s bolnicom prestao vrijediti. Pa natječaj za liječnika neurokirurga na koji su se uz Beroša javila još dva kandidata po svemu sudeći ide dalje. Iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručuju kako odluku ministarstva još nisu zaprimili, te će se o slučaju očitovati nakon toga.

'Stresno je raditi s optužnicom'

U sljedećem bi koraku Povjerenstvo trebalo obaviti razgovore s kandidatima i predložiti najboljeg ravnatelju. Koji je u aferi mikroskopi u kojoj je Beroš optuženik, na poziv USKOK-a već svjedočio. Ako do suđenja dođe, mogao bi i opet.

"Nemamo predmet. Mogu reći hipotetski da postoji mogućnost sukoba interesa međutim to je postupak koji je tek započeo. Oboje su obveznici, stoga mogu zatražiti mišljenje kako postupiti u određenoj situaciji. Konkretno postoji mogućnost izuzimanja od donošenje odluka ako je netko u potencijalnom sukobu interesa", kaže v.d. predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Ines Pavlačić.

Kada je krajem prošle godine bivši ministar napustio pritvor ovako je objasnio aktivaciju dužnosničke povlastice koju mu je vlada i odobrila: "A tih šest plus šest je prilika da osiguram egzistenciju svojoj obitelji...stresno je raditi s optužnicom", komentirao je bivši ministar zdravstva Vili Beroš 25. studenog prošle godine.

Financijski bolje da radi Saboru?

No očito je promijenio mišljenje pa sada posao želi. Financijski bi najbolja opcija bila povratak u Sabor. No oporba smatra da vladajućima ne bi bilo oportuno da im u saboru s ionako tankom većinom sjedi čovjek s optužnicom.

"Ispada da ako ga se ne spremi u sabor Plenkoviću ne bi bilo ugodno da o njegovoj ruci ovisi većina", kaže zastupnica Ivana Kekin.

Beroš je mandat zamrzao iz osobnih razloga na što svaki zastupnik ima pravo jednom u životu.

Šef bi mu mogao biti USKOK-ov svjedok u aferi?

Berošu dužnosnička povlastica ističe 30. studenog. To tada bi i rasplet situacije oko natječaja trebao biti jasan.

Kontaktirali smo i bivše ministra Beroša no na naše pozive nije odgovarao.

Moguća i situacija da Beroš prođe na natječaju za neurokirurga kao optuženik u slučaju mikroskopi, a da mu nadređeni bude upravo USKOK-ov svjedok u toj istoj aferi.