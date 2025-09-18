Hrvati sve češće na traumi, evo o kakvim se ozljedama radi: 'Godine? Nema pravila'

Iz Klinike za traumatologiju u Zagrebu potvrđuju - sve češće im dolaze pacijenti zbog nesreća na električnim romobilima.

Oni koji nastradaju na električnim romobilima završe u Klinici za traumatologiju. Dr. Malović otkrio je za RTL Danas da najviše ozljeda od električnih romobila ima od proljeća do jeseni.

"Imamo ih pet do deset tjedno prosječno. Ovisi o tome kakav je dan. Kad padne kiša ili zahladi, broj ozljeda od romobila znatno se smanji", rekao je dr. Mario Malović pročelnik Poliklinike s hitnim prijemom KBC-a Sestre Milosrdnice i dodao da je primijetio da je broj nesreća veći od kad su se popularizirali električni romobili. Među ozlijeđenima ima odraslih ljudi, ali ima i djece.

Nema pravila u godinama

"Nema pravila u godinama. To su od sedam do 77 godina, ali ima i starijih. Radi se uglavnom o ozljedama prilikom pada, ali i prilikom sudara s pješacima, drugim romobilistima, motoristima, biciklistima... Ozljede su uglavnom u području ručnog zgloba, lakta, ramena i glave kod onih kojih ne nose kacigu do ozljede kralježnice, kukova, zdjelice", rekao je.

Komentirao je i koliko je bitno nositi kacigu. "Većina ozljeda koje su nastale na krajnje cerebralnom dijelu nastale su kao posljedica direktnog udarca glavom u podlogu bilo beton ili travnatu površinu. Dolazi do ozljeda mozga koje mogu izazvati unutrašnje krvarenje s uglavnom ozbiljnim posljedicama", objasnio je.

Što se tiče roditelja koji djeci kupuju električne romobile, uputio im je poruku:

"Roditelji većinom djeci žele najbolje kad im kupe romobile, ali to su vrlo brza sredstva prijevoza koja razvijaju brzinu do čak 80 kilometara na sat. Vi ste osoba koja se vozi velikom vrzinom nezaštićena", kaže i dodaje da se romobili uglavnom kupuju za neke svećanosti pa tako bude više ozljeda nakon krizmi.