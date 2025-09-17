Bede zajedljiv nakon suđenja: 'Zašto bih s vama pričao? Mene nitko ništa nije pitao nakon požara'

Temperatura na požarištu bila je preko 1200 stupnjeva. Zrakom je letjela plastika, a Osijek bio u dimu. Svjedočio je to vatrogasac u nastavku suđenja Zvonku Bedeu - vlasniku osječke tvrtke u kojoj je prije dvije godine izbio ogroman požar.

Ogroman požar s crnim gustim dimom koji je širio nad postrojenjem za preradu plastike šokirao je i Osijek i Hrvatsku. Gasio se danima, a izbio kobne noći u kojoj je vatrogasce dočekala plastika u plamenu.

"Požar se raširio u međuvremenu na površinu otprilike nekih 600 kvadrata, posebnost tog požara je bila što je bio smješten u velikoj gomili nagomilane plastike", rekao je Boris Banjan, tadašnji zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka.

Banjan je kazao kako se do središta izbijanja požara nije moglo doći zbog naslaganih bala plastike koje su se i urušavale. Bio je to najveći požar od njih pet s kojima su se vatrogasci proteklih godina borili u istom poduzeću. Kada ih je svjedok počeo opisivati, reagirao je vlasnik tvrtke u kojoj je izbio nezapamćeni požar.

Bio je to peti požar

"2022. su bila dva požara sa sjeverne strane objekta na gomili plastike koja je isto prijetila da se proširi na ostalu uskladištenu plastiku, to smo isto tako ugasili. O čemu mi pričamo? Ovo je bio peti požar", dodao je Banjan.

Obranu je zanimalo jesu li sva vatrogasna vozila bila propisno opremljena sredstvima za gašenje.

"To je prema pravilniku? Prema pravilniku. Mene zanima realno. Prema požaru, to vam je otprilike kao da sa zračnom puškom gađate u slona", burno su reagirali.

Svjedočio je i policijski službenik koji je s državnim odvjetnikom bio na očevidu. Obrana je pitala tko je bio u kojoj ulozi.

"Pa ja sam pisao, on je rukovodio. Što je on? Rukovodio? Bio je prisutan cijelo vrijeme uz mene. Je li rukovodio ili bio prisutan? Što je radio? Da li Vam je prepustio vođenje? Prepustio je meni vođenje očevida", rekao je policijski službenik Slobodan Korpar.

Obranu je zanimalo i je li istražena i sumnja na podmetanje požara, obzirom na pronađeni otvor na ogradi koji nisu napravili vatrogasci.

Po završetku rasprave suvlasnik Drave International Zvonko Bede nije želio razgovarati s medijima.

Bez komentara

"Ne bih, ne bih s vama pričao. Zašto? Moje je mišljenje da ne trebam s vama pričati", rekao je.

No njegova odvjetnica kazala je kako je zadovoljna s današnjom raspravom.

"Ono što zapravo iz ovog svega proizlazi da su sami očevidi vođeni na način koji eto je bio takav da praktično njima ništa što je bilo bitno i relevantno za ovaj predmet nije utvrđeno", rekla je odvjetnica Zvonka Bedea Dubravka Krklec.

Na odlasku je Zvonko Bede dobacio i kako nakon požara nitko ništa nije pitao njega.

"Nego Anušića sve, jel tako bilo? A pa bili ste kod nas, dali intervju prvi. Je, je, je", rekao je dok je odlazio.

Iduća sudska rasprava na kojoj bi trebali svjedočiti novi svjedoci zakazana je za 19. studenog.