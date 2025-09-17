Na ovih deset proizvoda Vlada će dodatno sniziti cijene: Pad i do 25 posto!

Cijene osnovnih proizvoda u trgovinama uskoro će biti još povoljnije. Iako je Vlada već ograničila cijene za 70 proizvoda, iz Ministarstva gospodarstva doznajemo da će za njih 10 maksimalna dopuštena cijena biti dodatno snižena.

Među artiklima koji će se uskoro prodavati po nižoj cijeni su i neki od najtraženijih proizvoda. Litra suncokretovog ulja, čija je cijena dosad bila ograničena na 1.72 centa, past će na 1.62. Šećer, koji je imao maksimalnu cijenu od 1.33 centa, sada će trgovci moći prodavati najviše za 99 centi. Niže će biti i cijene pelena. Umjesto 30 centa po komadu, nova gornja granica cijene bit će 25 centi. Ulje tako pojeftinjuje oko 6 posto, šećer čak 25, a pelene 17 posto.

Konačni cjenik sa svim izmjenama Ministarstvo gospodarstva će objaviti kroz dva tjedna. Unatoč sniženjima, iz udruga za zaštitu potrošača upozoravaju, niže cijene nemaju smisla ako proizvoda nema na policama.

"Ove su mjere dobrodošle, ali apeliramo na institucije da se lista dodatno proširi i da ti proizvodi u konačnici budu dostupni na policama trgovinama, jer često puta baš tih proizvoda trgovci nemaju, pa čak niti one zamjenske koji su ponuđeni u paketu mjera", kaže predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača Osijek Tanja Filipović Popović.

Svaki četvrti trgovac ne poštuje pravila

Da sniženi proizvodi nisu uvijek dostupni primijetili su i inspektori. Od 7. veljače do 5. rujna bili su u više od 3 i pol tisuće nadzora i otkrili da svaki četvrti trgovac ne poštuje pravila. Odnosno, od ukupno obavljenih nadzora u 2.489 (73,92 %) nadzora nisu utvrđene povrede dok je u preostalih 878 (26,08 %) obavljenih inspekcijskih nadzora utvrđeno da trgovci nisu za 3.017 proizvoda (artikala) istaknuli vizualnu identifikacijsku oznaku, za 342 proizvoda je utvrđena prodaja zatečenih proizvoda iznad najviše dopuštene cijene, te je za 541 kategorije proizvoda utvrđeno da trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše razine dopuštene cijene a iste nude u ponudi. Jednako tako, u provedenim nadzorima su utvrđene 293 povreda vezano uz informiranje potrošača u svezi neisticanja plakata i osiguranja zasebnih dijelova, priopćili su iz Državnoga inspektorata.

Iz Hrvatske gospodarske komore poručuju kako razumiju potrebu za zaštitom najranjivijih, ali dugoročno smatraju da ograničavanje tržišta nije održivo rješenje. „Trgovci uz sva nastojanja da ispoštuju samu odluku i dalje imaju izazova oko nabave određenih vrsta roba, pogotovo onih vrsta koje su doživjele velike oscilacije na svjetskim burzama, ali i onih koji imaju sezonske poremećaje“ kazala je direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maja Bogović.

No s ekonomskog aspekta, ovakve mjere ipak imaju svoju svrhu. Struka poručuje – za potrošače je dobro da cijene ostaju pod kontrolom.

"Trgovci bi bili zadovoljni kada bi sve cijene mogli podići. Teško se može govoriti da postoji nestašica tih proizvoda ili da je to uzrokovalo bilo kakav poremećaj, jer ta lista proizvoda je minimalan postotak unutar ukupnog asortimana koji postoji, tako da u klasičnom tržišnom smislu ta lista je socijalna mjera, a ne nešto što vrši distorziju na samom tržištu", kazao je za RTL Danas ekonomist Mladen Vedriš.

Nove cijene, kako doznajemo u Ministarstvu gospodarstva bit će predstavljene do kraja rujna, no već sada je poznato kako će cijena suncokretovog ulja, šećera i pelena sigurno biti niža. Uz njih, još sedam proizvoda dobit će nove, povoljnije maksimalne cijene.