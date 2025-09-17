Liječnica otkrila kako znati da je dijete progutalo strano tijelo: 'Evo što najčešće gutaju'

Nakon priče koju smo jučer objavili u RTL-u Danas o jednogodišnjoj djevojčici koja je šest dana imala plastiku u grlu - zadarska bolnica pokreće unutarnji nadzor.

Razgovarali smo s roditeljima koji su prošli cijelu agoniju, nakon što je dijete u stanu progutalo igračku. Dio plastike su izvadili iz grla, a dio nisu uspjeli, te su dva puta bili u zadarskoj bolnici, koja ih je poslala kući. Kada su primijetili da je dijete i dalje slabo, otišli su u Zagreb, gdje je ustanovljeno kako je komad plastike ostao u djetetovu tijelu. Dijete je završilo na operaciji, a obitelj je angažirala odvjetnika.

Bolnica provodi nadzor

"Ministarstvo je zatražilo od nas i tijekom jutra je u Ministarstvo poslano pisano očitovanje. A mi ćemo nevezano za inspekcijski nadzor provesti unutrašnju istragu i ona je u tijeku, a ja ću nastojati razgovarati s roditeljima da dobijem pravu sliku i pravi uvid u stanje", rekao je glasnogovornik OB Zadar i pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nediljko Jović.

Reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak razgovarala je s dr. Ivom Hojsak, v.d. ravnateljicom Klinike za dječje bolesti Zagreb koja je rekla što djeca najčešće gutaju i kakve su opasnosti.

Gutaju i baterije

"Najčešće gutaju kovanice, To su predmeti koje najčešće nalazimo, ali opasnost je od svih predmeta kojima su okružena. To su vrlo često komadi nakita, ukosnice, olovke. Na žalost često baterije i magnetići. Svi mali predmeti koji ih okružuju", objasnila je doktorica. Dodala je da je liječnicima teško uočiti predmete.

"Najviše ovisimo o tome jesu li roditelji vidjeli gutanje stranog tijela. Ako se radi o jako maloj djeci, ta djeca najčešće ne kažu da su progutala strano tijelo nego roditelji primijete simptome. Ti simptomi često mogu biti zagrcavanje, osjećaj da im je nešto stalo, kašalj, pojačano slinjenje. Ako je prošlo jednjak i u želucu je, često ni nema simptoma", dodala je.

Tada roditelji samo primjete da je dijete imalo nešto u ruci i da je to ili progutalo ili da im neki od predmeta fali. Doktorica je pojasnila i koliko može biti opasno gutanje nekog predmeta. Kod djeteta koje je bilo u zadarskoj bolnici radilo se o komadu plastike veličine tri puta tri centimetra.

"Postoje dvije stvari koje su tu problematične. Prvo, je li predmet ušao u jednjak ili u dišni sustav. Ako je ušao u jednjak i završio u želucu i na posljetku u crijevima i najčešće bio izbačen van ne predstavlja nikakav ozbiljniji problem za dijete. Ako se radi o plastičnom predmetu koji je mekan, a završio je u dišnom sustavu onda je to u domeni specijalista uha, grla i nosa koji se bavi tom problematikom i koji mora taj predmet izvaditi van", pojasnila je doktorica.