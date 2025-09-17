Medvjedica ukrala prijenosni hladnjak i pobjegla s mladuncima!

NEVJEROJATNA SNIMKA /

A sada snimka koja se ne viđa često - medvjedica je ukrala hladnjak, pa je obitelj imala piknik na divlji način! Na jugoistoku SAD-a neobična situacija. Medvjedica je sa svoja dva mladunca prišla kamionetu, u kojem su bili prijenosni hladnjaci. Vozač se oprezno odmaknuo, a medvjedica je iskoristila priliku, uzela hladnjak i nestala s mladuncima! Sve se ovo dogodilo u planinama u Tennesseeju.