SKUPLJE NO IKAD /

U 5 godina cijena im je porasla 65%, koliko će ove godine poskupjeti zimske gume?

Kaučuk je zasad nezamjenjiva sirovina za proizvodnju automobilskih guma. A uskoro će u Europskoj Uniji biti obavezno da taj isti kaučuk ne dolazi iz ilegalno posječenih šuma pa će, pogađate, gume biti skuplje nego ikad. S time da su gume u zadnjih pet godina poskupjele nevjerojatnih 65 posto. Koliko će još poskupjeti i hoćemo li stvarno gume uskoro raditi od maslačka? Više u prilogu Direktovog Petra Panjkote

17.9.2025.
7:06
RTL Direkt
GumeCijenaAuto
