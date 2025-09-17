SKUPLJE NO IKAD /

Kaučuk je zasad nezamjenjiva sirovina za proizvodnju automobilskih guma. A uskoro će u Europskoj Uniji biti obavezno da taj isti kaučuk ne dolazi iz ilegalno posječenih šuma pa će, pogađate, gume biti skuplje nego ikad. S time da su gume u zadnjih pet godina poskupjele nevjerojatnih 65 posto. Koliko će još poskupjeti i hoćemo li stvarno gume uskoro raditi od maslačka? Više u prilogu Direktovog Petra Panjkote