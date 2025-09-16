NEZAMISLIVA AGONIJA /

Šest dana zadarski liječnici nisu vidjeli igračku u bebinom grlu, onda su je roditelji odveli u Zagreb

Šest dana s plastikom u grlu! Bila je to drama roditelja jednogodišnjeg djeteta koji su prošli pravu agoniju nakon što im je dijete u stanu progutalo igračku.

Strani predmet izvadili su iz grla, no tek nakon toga kreće prava drama. Dva puta su bili u zadarskoj bolnici, a onda su otišli u Zagreb gdje je ustanovljeno kako je komad plastike ostao u djetetovu tijelu. Više u prilogu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.9.2025.
19:51
RTL Danas
BebaIgračkaDijeteZadarZagrebVinogradska Bolnica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx