Šest dana zadarski liječnici nisu vidjeli igračku u bebinom grlu, onda su je roditelji odveli u Zagreb

NEZAMISLIVA AGONIJA /

Šest dana s plastikom u grlu! Bila je to drama roditelja jednogodišnjeg djeteta koji su prošli pravu agoniju nakon što im je dijete u stanu progutalo igračku.

Strani predmet izvadili su iz grla, no tek nakon toga kreće prava drama. Dva puta su bili u zadarskoj bolnici, a onda su otišli u Zagreb gdje je ustanovljeno kako je komad plastike ostao u djetetovu tijelu. Više u prilogu...