BIJEG IZ PAKLA /

Prvo udari iz zraka, a onda su ušli tenkovi: 'Na rođakinju je pao betonski blok, možda ćemo ju morati ostaviti'

'Gaza gori' - tako je izraelski ministar obrane opisao početak velike kopnene ofenzive na grad Gazu. Izrael tvrdi da uništava uporište Hamasa, a stotine tisuća Palestinaca ponovno bježe. EU čelnici i humanitarne organizacije pozivaju Izrael da zaustavi operaciju, a UN-a je objavio da Izrael provodi genocid nad Palestincima. Izrael je u međuvremenu napao i Jemen. Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.9.2025.
19:26
Andrijana Čičak
GazaIzraelHamasOfenzivaBliski Istok
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx