Prvo udari iz zraka, a onda su ušli tenkovi: 'Na rođakinju je pao betonski blok, možda ćemo ju morati ostaviti'

BIJEG IZ PAKLA /

'Gaza gori' - tako je izraelski ministar obrane opisao početak velike kopnene ofenzive na grad Gazu. Izrael tvrdi da uništava uporište Hamasa, a stotine tisuća Palestinaca ponovno bježe. EU čelnici i humanitarne organizacije pozivaju Izrael da zaustavi operaciju, a UN-a je objavio da Izrael provodi genocid nad Palestincima. Izrael je u međuvremenu napao i Jemen. Više pogledajte u prilogu