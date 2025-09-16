Vrijeme je da se u smočnicu ostave i staklenke sa zimnicom, koja zimi daje boje i okuse jeseni. Za mnoge to je neprocjenjivo.

"To je blago“ kaže nam majstorica zimnice Ljubica Bošnjak.

A u trezoru s blagom je i ajvar, kralj okusa bez kojeg je nekima teško prezimiti. "Kuhamo ajvar, zimnica se mora pripremiti, zima možda bude duga", poručuje Slobodan kojeg smo sreli na osječkoj tržnici.

Cjiena ajvara

Ajvara nema bez dobre paprike i patlidžana. Cijene im nisu znatno veće nego prošle godine i kreću se od jedan i pol do dva eura. No kralj zimnice traži i najbolju papriku ajvarku.

"Svi traže veliku, krupnu, ravnu, debelu, a to treba i platiti dva i pol eura", ističe prodavačica Dragica iz Osijeka.

Staklenka ajvara u trgovinama košta od tri do sedam eura pa se domaća proizvodnja isplati. "Isplati se, ipak je to domaće, zna se, ono kad čovjek sam skuha, to je onda drugo nego u trgovinama", dodaje Slobodan.

Priprema domaćeg ajvara počinje u vrtu izborom paprike, a potrebni su i patlidžan, češnjak, luk, bamija i čili papričica.

"Čili čini tu ljutinu, a i bamija, kod nas je bamija isto velika tajna kao, ali kod mene nikada nema tajne", otkriva nam gospođa Ljubica.

Recept za savršeni okus

Paprika se čisti i kuha zajedno s lukom, češnjakom i bamijom u slanoj vodi s malo octa. "Vidi se da je dosta kuhano i pripremljeno i sada ide poslije na strojnu obradu kako kažemo", nadovezuje se majstor zimnice Andrija Bošnjak.

Sve se s pečenim patlidžanom melje u stroju, a potom prži na ulju gdje ajvar dobije prepoznatljivu crvenu boju. Pa ajvar ide u staklenke i sprema se na toplo.

S godinama zajedničkog života i rada Ljubica i Andrija postali su pravi majstori pripreme zimnice.

"Uglavnom ja radim sve te paprike i krastavce i ciklu, uglavnom to je moj posao, a Andrija tu na veliko kuha ajvar, rajčicu i pekmeze", objašnjava Ljubica.

Ajvar spremaju u smočnicu na posebno mjesto među zimnicom gdje će ostati dok netko ne poželi baš kralja okusa.